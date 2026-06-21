International Yoga Day 2026: काय आहे इतिहास, का साजरा केला जातो योगा दिवस? पंतप्रधान मोदींमुळं 'अशी' झाली सुरुवात
दरवर्षी 21 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा इतिहास, या वर्षीची संकल्पना आणि त्याचं महत्त्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया…
Published : June 21, 2026 at 1:23 AM IST
International Yoga Day 2026 : दरवर्षी 21 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जातो. योग हा केवळ एक शारीरिक व्यायाम नाही, तर शरीर, मन आणि आत्मा यांच्यात संतुलन साधण्याचं एक प्राचीन भारतीय शास्त्र आहे. आज, जगभरात योगाची लोकप्रियता झपाट्यानं वाढत आहे आणि लाखो लोकांनी त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात समावेश केला आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा इतिहास, या वर्षीची संकल्पना आणि त्याचं महत्त्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया…
या वर्षीची संकल्पना काय आहे? : 2026 मधील आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना "निरोगी वृद्धत्वासाठी योग" (Yoga for Healthy Aging) ही आहे. योग सर्व वयोगटातील लोकांसाठी फायदेशीर आहे आणि शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्य राखण्यास मदत करु शकतो, हे अधोरेखित करणं या संकल्पनेचा उद्देश आहे.
International Yoga Day 2026 (#IDY2026) will be celebrated globally tomorrow. #YogaForHealthyAgeing— All India Radio News (@airnewsalerts) June 20, 2026
📸Telangana Governor Shiv Pratap Shukla, with Union Minister G. Kishan Reddy and former Vice President M. Venkaiah Naidu, participates in a yoga programme ahead of International… pic.twitter.com/xpZUlOxTpM
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची सुरुवात कशी झाली? : आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची सुरुवात भारतानं केली. 27 सप्टेंबर 2014 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित करताना, आंतरराष्ट्रीय योग दिन घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला विक्रमी 175 देशांचा पाठिंबा मिळाला आणि 11 डिसेंबर 2014 रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून घोषित केला. पहिला योग दिन 21 जून 2015 रोजी साजरा करण्यात आला.
21 जून हा दिवस का निवडला गेला? : 21 जून हा वर्षातील सर्वात मोठा दिवस असून, तो उन्हाळी संक्रांतीचा असतो. भारतीय परंपरेत या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. योगिक दृष्टिकोनातून, हा दिवस आध्यात्मिक आणि नैसर्गिक ऊर्जेशी संबंधित एक महत्त्वाचा दिवस मानला जातो.
International Day of Yoga 2026: From Annual Observance to Everyday Wellness— PIB India (@PIB_India) June 20, 2026
Since its first observance in 2015, the International Day of Yoga (IDY) has evolved from a United Nations-designated annual event into one of the world's largest participatory wellness movements. It… pic.twitter.com/QatWDAvcT3
योग दिन महत्त्वाचा का आहे? : योग दिन लोकांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी प्रेरित करतो. योगाच्या नियमित सरावानं शारीरिक शक्ती आणि लवचिकता वाढते, तणाव कमी होतो आणि मानसिक एकाग्रता सुधारते. आजच्या वेगवान जीवनात, तणाव, निद्रानाश आणि लठ्ठपणा यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित अनेक समस्या टाळण्यासाठी योग उपयुक्त मानला जातो. यामुळंच योग दिन हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता, निरोगी आणि संतुलित जीवनाचा संदेश देणारी एक जागतिक मोहीम बनला आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन कसा साजरा केला जातो? : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त जगभरात सामूहिक योग सराव, ध्यान सत्रे, आरोग्य कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या जातात. लोकांना योगाशी जोडण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था आणि योग केंद्रे विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन करतात. भारतातील अनेक ऐतिहासिक आणि प्रमुख ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर योग कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं, जिथं हजारो लोक एकत्र योगाभ्यास करतात. याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन योग सत्रे आणि फिटनेस मोहिमा या दिवसाचा एक महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत.
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