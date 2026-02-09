ETV Bharat / sports

आंतरराष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील यांचा कार अपघातात मृत्यू; फॉर्च्यूनरचा चक्काचूर

आंतरराष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील यांचा भीषण अपघात झाला असून, त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

Sambhaji Patil dies in car accident
भीषण अपघातात फॉर्च्यूनर कारचा चक्काचूर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 9:46 PM IST

1 Min Read
पालघर - राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ नेमबाजी स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलेले 27 वर्षीय संभाजी पाटील यांचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर दुर्वेश गावाच्या हद्दीत हेरिटेज डेअरीसमोर फॉर्च्यूनर आणि हायवा ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाटील याचा मृत्यू झाला.

बालेवाडी क्रीडा संकुलात होते अधिकारी - हा अपघात सोमवारी सकाळी अकरा वाजेदरम्यान झाला. अपघातात पाटील यांचा तेवीस वर्षीय मित्र यश चौधरी जखमी झाला आहे. संभाजी पाटील हे बालेवाडी क्रीडा संकुलात क्रीडा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.

फॉर्च्यूनर कारनं दिली धडक - आंतरराष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील आणि त्यांचा मित्र प्रणय प्रशांत चौधरी हे दोघे फॉर्च्यूनर कारनं (क्र.BR 05 PB 5055 ) गुजरातच्या दिशेनं जात होते. याचवेळी दुर्वेश गाव हद्दीत प्रणय यानं भरधाव कार दुसऱ्या लेनमधून पहिल्या लेनमध्ये नेताना समोरच्या हायवा ट्रकचा अंदाज न आल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात नेमबाज संभाजी पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर प्रणय जखमी झाला.

गुन्हा दाखल करत तपास सुरू - ही घटना घडल्यानंतर महामार्ग पोलीस आणि मनोर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाटील यांना रुग्णालयात नेलं. मात्र, तिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. पाटील यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असून, त्यांचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. तेथून ते छत्रपती संभाजीनगर या त्यांच्या मूळ गावी नेले आहे, अशी माहिती मनोर पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात मनोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, पुढील तपास पोलीस उप निरीक्षक बालाजी मुंडे करत आहेत.

