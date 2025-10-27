धक्कादायक! एक फोन कॉल अन् आंतरराष्ट्रीय खेळाडूनं केली आत्महत्या; भारतासाठी जिंकली अनेक पदकं
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करणारी जू जित्सू खेळाडू रोहिणी कलम हिनं राहत्या घरी आत्महत्या केली. यामुळं क्रीडा जगतात खळबळ उडाली आहे.
Published : October 27, 2025 at 10:47 AM IST
भोपाळ Player Suicide : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करणारी जू जित्सू खेळाडू रोहिणी कलम हिनं राहत्या घरी आत्महत्या केली. 35 वर्षीय रोहिणी कलम ही तिच्या कुटुंबासह मध्य प्रदेशच्या देवास शहरातील राधागंज येथील अर्जुन नगर इथं राहत होती. विशेष म्हणजे आत्महत्या करण्याच्या फक्त एक दिवस आधी ती घरी परतली होती. पोलिसांना घटनास्थळी कोणतेही पत्र सापडले नाही, त्यामुळं आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
एक फोन कॉल अन् आत्महत्या : खेळाडू रोहिणी कलम एका खाजगी शाळेत मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक म्हणून काम करत होती आणि फक्त एक दिवस आधी देवास इथं घरी परतली होती. कुटुंबातील सदस्यांच्या मते, रविवारी सकाळपर्यंत सर्व काही ठीक होतं. रोहिणीनं कुटुंबातील सदस्यांसह नाश्ता केला. त्यानंतर तिला एक फोन आला. ती तिच्या खोलीत गेली. मात्र यानंतर बराच वेळ ती बाहेर न आल्यानं कुटुंबीय गेट उघडण्यासाठी गेले, परंतु दार बंद होतं. कुटुंबीयांना संशय निर्माण झाला आणि त्यांनी दार उघडलं, परंतु तिनं आत्महत्या केल्याचं आढळलं.
घटनेनंतर कुटुंबीयांना धक्का : वृत्तानुसार, काही काळापूर्वी रोहिणीच्या पोटात गाठ झाली होती आणि तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. पोलीस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि आत्महत्येमागील कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, तिनं घेतलेल्या या टोकाच्या निर्णयामुळं कुटुंबाला धक्का बसला आहे आणि ते अस्वस्थ आहे. पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अमित सोलंकी म्हणाले की, "या घटनेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. पुढील तपास सुरु आहे."
भारतासाठी जिंकली अनेक पदकं : रोहिणीनं गेल्या वर्षी अबुधाबी इथं झालेल्या आंतरराष्ट्रीय जू जित्सू स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकलं होतं. या कामगिरीमुळं तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली. त्याशिवाय रोहिणीनं हांगझोऊ इथं झालेल्या 19व्या आशियाई स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आणि बर्मिंगहॅम इथं झालेल्या जागतिक क्रीडा स्पर्धेत निवड झालेली ती एकमेव भारतीय खेळाडू होती. तिनं या स्पर्धेत भारतासाठी अनेक पदकं देखील जिंकली आहेत. रोहिणीनं 2007 मध्ये तिच्या अॅथलेटिक कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि 2015 पासून ती जू जित्सूमध्ये व्यावसायिकरित्या भाग घेत आहे.
