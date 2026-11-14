आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर विदितला अर्जुन पुरस्कार! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते मिळाला सन्मान
नाशिकचा सुपुत्र आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराथीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं.
Published : November 14, 2026 at 5:19 PM IST
नवी दिल्ली Vidit Gujrathi : नाशिकचा सुपुत्र आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराथीला 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन इथं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं. नाशिकमध्ये जन्मलेला, वाढलेला आणि फ्रावशी अकादमीत शालेय शिक्षण घेतलेल्या विदितनं 2023 फिडे ग्रँड स्विस स्पर्धेचं विजेतेपद, 2024 कँडिडेट्स स्पर्धेतील सहभाग आणि 45व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये भारताला मिळवून दिलेलं ऐतिहासिक सुवर्णपदक या कामगिरीच्या जोरावर हा राष्ट्रीय सन्मान पटकावला आहे.
राज्यातील दोन बुद्धिबळपटूंचा सन्मान : महाराष्ट्रातील समृद्ध बुद्धिबळ संस्कृतीचं दर्शन घडवत यंदाचे बुद्धिबळातील दोन्ही अर्जुन पुरस्कार महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना मिळाले असून, नाशिकच्या विदितसोबतच नागपूरची ग्रँडमास्टर दिव्या देशमुखही या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे. या ऐतिहासिक यशानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विदितचं अभिनंदन करत त्यानं नाशिकचं नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर उंचावल्याचं गौरवोद्गार काढलं. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी विदितचा हा पुरस्कार जिल्ह्यातील तरुणांसाठी मोठी प्रेरणा ठरेल आणि सर्वांना प्रोत्साहन देईल असं नमूद केलं; तसंच विदितच्या सन्मानार्थ लवकरच नाशिकमध्ये भव्य सत्कार समारंभ आयोजित केला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी अभिनंदन करताना हा पुरस्कार म्हणजे नाशिकच्या संपूर्ण क्रीडा व्यवस्थेचा म्हणजेच शिक्षक, प्रशिक्षक, पालक आणि खेळाडूंच्या परिश्रमाचा सन्मान असल्याचं सांगितलं आणि नाशिकमधून भविष्यात असेच अनेक चॅम्पियन्स घडतील असा विश्वास व्यक्त केला.
तरुण खेळाडूंना घडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : केंद्र सरकारच्या 'खेलो इंडिया' उपक्रमासोबत काम करत महाराष्ट्राचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय बुद्धिबळ स्पर्धा, निवडक राष्ट्रीय खेळाडूंना 8 वर्षांसाठी वार्षिक 5 लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती, शाळांमधील क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी 100 टक्के केंद्रीय अनुदान आणि 'खेलो इंडिया' पदक विजेत्यांना अनुक्रमे 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपयांची राज्यस्तरीय रोख पारितोषिकं देऊन तरुण खेळाडूंना घडवण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. शालेय स्तरावरील क्रीडा प्रो प्रोत्साहनाचं महत्त्व विदितनं अधोरेखीत केल्याचं शालेय मंत्री दादा भुसे यांनी म्हटलं आहे.
ईटीव्हीचा मिळाला होता पहिला पुरस्कार : मुंबईमध्ये 'ईटीव्ही'नं 2002-03 मध्ये राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा भरवली होती. यात विदितनं वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी पहिल्यांदा स्पर्धेत भाग घेतला होता आणि त्यात तो पहिला आला होता. त्याला छोटा ग्रँडमास्टर किताबानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. मग 'ईटीव्ही'कडून त्याला हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये ग्रँडमास्टर विश्वनाथ आनंदची आंतरराष्ट्रीय मॅच बघण्याची संधी मिळाली होती, अशी माहिती विदितची आई डॉ. निकिता गुजराती यांनी दिली.
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