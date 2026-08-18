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'ईटीव्हीच्या स्पर्धेतील यश ही सुरुवात होती'- अर्जुन पुरस्कारप्राप्त विदित गुजराथीच्या आईनं सांगितली आठवण

बुद्धिबळ खेळात वयाच्या 18 व्या वर्षी ग्रँडमास्टर किताब मिळवलेल्या नाशिकच्या विदित गुजराथीला अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्याच्या आईनं आनंद व्यक्त केला आहे.

international chess player Vidit Gujrathi
संग्रहित- विदित गुजराथी (Souce-ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 8:35 PM IST

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नाशिक- बुद्धिबळ खेळात वयाच्या 18 व्या वर्षी ग्रँडमास्टर किताब मिळवलेल्या नाशिकच्या विदित गुजराथीला अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे. विदितनं आतापर्यंत बुद्धिबळ खेळात अनेक पदके पटकावली आहेत.


अर्जुन पुरस्काराची खूप वर्षापासून प्रतीक्षा होती. ती आज पूर्ण झाली आहे. ही आमच्या परिवारासाठी आणि नाशिककरांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे. विदितनं वयाच्या सहाव्या वर्षापासूनच बुद्धिबळ खेळण्यास सुरुवात केली. आम्ही ओळखलं की त्याला बुद्धिबळाबद्दल एक वेगळी आवड आहे. त्यानंतर आम्ही त्याला नाशिकयेथील जिमखान्यात घेऊन गेलो. तेथील प्रशिक्षकांनी त्याला मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर तो प्रत्येक मॅचेसमध्ये टॉप फाईव्हमध्ये येत होता. त्यानंतर त्याला मुंबईच्या प्रशिक्षकांनी मार्गदर्शन केलं. मग, त्यानं मागे वळून बघितलं नाही. वयाच्या 18 व्या वर्षी त्यानं ग्रँडमास्टर किताब पटकावला. त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार त्याच्या नावावर आहेत, अशी माहिती विदितचे वडील डॉ. संतोष गुजराथी यांनी म्हटलं आहे.

अर्जुन पुरस्कारप्राप्त विदित गुजराथीच्या आई-वडिलांची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)



ईटीव्हीचा पहिला पुरस्कार मिळाला- मुंबईमध्ये ईटीव्ही ग्रुपनं 2002-03 मध्ये राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा भरवली होती. यात पहिल्यांदा विदितनं वयाच्या 8 व्या वर्षी स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्यावेळी तो स्पर्धेत राज्यातून पहिला आला होता. त्याला छोटा ग्रँडमास्टर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. मग, ईटीव्ही ग्रुपकडून त्याला रामोजी फिल्म सिटीमध्ये ग्रँड मास्टर विश्वनाथ आनंद यांची आंतरराष्ट्रीय मॅच बघण्याची संधी मिळाली होती. ती विदितची सुरुवात होती, अशी आठवण विदितची आई डॉ. निकिता गुजराथी यांनी सांगितली.

international chess player Vidit Gujrathi
पंतप्रधान मोदींसमवेत आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळपट्टू विदित गुजराथी (Source- ETV Bharat Reporter)


ईटीव्हीकडून पहिल्यांदा त्याला छोटा ग्रँड मास्टर पुरस्कार दिला होता. 25 वर्षाच्या तपश्चर्येचं आता फळ मिळालं आहे. सरकारचे आणि सर्वांचे आभार मानते. त्यानं उन्हाळा आणि पावसाळाचा विचार न करता मेहनत घेतली आहे. विदितनं 14 व्या वर्षी विजेतेपद मिळाल्यानं त्याच्या बहिणीला भाऊबीजेची भेट मिळाली होती. आता रक्षाबंधनला पुन्हा एकदा अर्जुन पुरस्कार मिळाला आहे. ही मोठी भेट असल्याचं त्याच्या बहिणीनं सांगितलं आहे- डॉ. निकिता गुजराथी


आतापर्यंत विदितची कामगिरी-2013 मध्ये वयाच्या 18 व्या वर्षी त्यानं ग्रँडमास्टर किताब पटकावला. बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमध्ये त्यानं भारतासाठी सुवर्णपदके जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यानं रौप्यपदक पटकावलं आहे. 2023 ची फिडे ग्रँड स्विस स्पर्धा जिंकून कँडिडेट्स टूर्नामेंटसाठी पात्रता मिळवणारा विदित तिसरा भारतीय ठरला आहे.

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Last Updated : August 18, 2026 at 8:35 PM IST

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बुद्धिबळपट्टू विदित गुजराथी
CHESS PLAYER VIDIT GUJRATHI
ARJUNA AWARD VIDIT GUJRATHI
विदित गुजराथी
VIDIT GUJRATHI

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