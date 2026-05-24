ETV Bharat / sports

International Brother's Day: प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 3 सख्ख्या भावांच्या जोड्या; क्रिकेटमध्ये घडला इतिहास, कोणत्या सामन्यात झालं असं?

जगभरात 24 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय बंधू दिन साजरा केला जात आहे. तीन बंधूंच्या जोड्यांबद्दल बोलणं महत्त्वाचं आहे.

International Brother's Day
प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 3 सख्ख्या भावांच्या जोड्या; क्रिकेटमध्ये घडला इतिहास, कोणत्या सामन्यात झालं असं? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

International Brother's Day : अनेक भावांच्या जोड्यांनी आपल्या खेळानं जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली आहे. हे पुढंही चालू राहील हे निर्विवाद आहे. मात्र, एकाच सामन्यात एकाच संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन भावांच्या जोड्यांचा समावेश होण्याची ही केवळ एकदाच घडलेली घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय बंधू दिनानिमित्त, आम्ही अशीच एक गोष्ट सांगणार आहोत, जी अलीकडच्या सामन्यातील नसून 29 वर्षांपूर्वीची आहे. हा सामना न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात खेळला गेला होता. हरारे इथं खेळल्या गेलेल्या त्या सामन्यासाठी झिम्बाब्वेच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन भावांच्या जोड्यांचा समावेश होता.

न्यूझीलंड विरुद्ध झिम्बाब्वे कसोटी सामना, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन भावांच्या जोड्या :

तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानावर एकाच सामन्यात दोन जुळ्या किंवा सख्ख्या भावांना एकत्र खेळताना पाहिलं असेल. पण 18 जानेवारी 1997 रोजी जे घडलं, ते थोडं वेगळं होतं. अशी गोष्ट पहिल्यांदाच घडली होती. हरारे इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी जेव्हा झिम्बाब्वेचा संघ जाहीर झाला, तेव्हा त्यात तीन वेगवेगळ्या भावांच्या जोड्यांचा समावेश होता, ग्रँट आणि अँडी फ्लॉवर, ब्रायन आणि पॉल स्ट्रँग, गॅविन आणि जॉन रेनी. इतकंच नव्हे तर, झिम्बाब्वेच्या संघात असलेल्या गाय व्हिटलचा चुलत भाऊ अँडी व्हिटल, त्या सामन्यात 12वा खेळाडू होता.

International Brother's Day
प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 3 सख्ख्या भावांच्या जोड्या (Screenshot From ESPN)

झिम्बाब्वेची 91 धावांची आघाडी :

झिम्बाब्वे आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हरारे कसोटीवर ग्रँट फ्लॉवरचेच वर्चस्व होते, ज्यानं शानदार शतक आणि 104 धावा करुन डावाची सुरुवात केली. त्याच्यासोबत डावाची सुरुवात करणाऱ्या गॅविननं 23 धावा केल्या. अँडी फ्लॉवरनं 8 धावा केल्या, तर खालच्या फळीत फलंदाजीला आलेल्या पॉल स्ट्रँगनं 42 धावा केल्या. जॉन रेनीनं 22 धावा केल्या. परिणामी झिम्बाब्वेच्या पहिल्या डावातील धावसंख्या 298 होती. प्रत्युत्तरात, न्यूझीलंडचा पहिला डाव 207 धावांवर आटोपला. 207 धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर झिम्बाब्वेला 91 धावांची आघाडी मिळवून देण्यात स्ट्रँग बंधूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ब्रायन स्ट्रँगनं तीन बळी घेतले, तर लेग-स्पिनर पॉल स्ट्रँगनं दोन बळी घेतले.

दुसऱ्या डावात ग्रँट फ्लॉवरनं शतक, न्यूझीलंडसमोर 403 धावांचं लक्ष्य :

दुसऱ्या डावातही ग्रँट फ्लॉवरनं तशीच फलंदाजी केली. त्यानं गॅविन रेनीसोबत 156 धावांची सलामीची भागीदारी केली. गॅविन 57 धावांवर बाद झाला, तर ग्रँट फ्लॉवरचा मोठा भाऊ, अँडी फ्लॉवर, पुन्हा एकदा अपयशी ठरला. ग्रँट फ्लॉवरनं दुसऱ्या डावात शतक झळकावलं. यावेळी त्यानं 151 धावा करत थोडी मोठी खेळी केली. ग्रँट फ्लॉवरच्या शतकाच्या जोरावर झिम्बाब्वेनं न्यूझीलंडसमोर 403 धावांचं लक्ष्य ठेवलं.

न्यूझीलंड विरुद्ध झिम्बाब्वे कसोटी सामना अनिर्णित :

29 वर्षांपूर्वी खेळल्या गेलेल्या एका सामन्यात, एवढ्या मोठ्या लक्ष्यासमोर न्यूझीलंड पराभवाच्या उंबरठ्यावर होते. पण ख्रिस केर्न्सनं चार तासांहून अधिक काळ फलंदाजी करुन संघाला वाचवले. केर्न्सनं नाबाद 71 धावा करुन संघाला पराभवापासून वाचवलु. अशाप्रकारे, तीन भावांच्या जोड्यांमधील इतिहासात नोंद झालेला एक सामना अनिर्णित राहिला.

हेही वाचा :

  1. तेलंगणामध्ये क्रिकेटचा नवा अध्याय! रामोजी ग्रुपनं करोडो रुपयांत विकत घेतला हैदराबाद संघ
  2. Super Chess Classic: प्रज्ञानंदचा अनिश गिरीसोबत सामना ड्रॉ; व्हिन्सेंट केमरनं पटकावलं विजेतेपद
  3. MI vs RR निर्णायक IPL सामना रद्द होणार? मुंबईहून आली मोठी अपडेट

TAGGED:

INTERNATIONAL BROTHERS DAY
ZIMBABWE CRICKET TEAM
3 PAIRS OF BROTHERS IN PLAYING XI
ZIM NEW ZEALAND TEST
INTERNATIONAL BROTHERS DAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.