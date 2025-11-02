ETV Bharat / sports

INDW vs SAW Final : पावसाच्या व्यत्ययानंतर सामन्याला सुरूवात; संपूर्ण स्टेडियम टीम ब्ल्यूच्या समर्थनात न्हाऊन निघाल्याचं चित्र!

43,500 प्रेक्षकांची क्षमता असलेलं नवी मुंबईतील नेरुळ येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियम आज हाऊसफुल आहे.

huge support of team India at DY Patil stadium
संपूर्ण स्टेडियम टीम ब्ल्यूच्या समर्थनात न्हाऊन निघाल्याचं चित्र! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 6:47 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई : आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या अंतिम महामुकाबल्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. पावसाच्या व्यत्ययामुळं सामना उशिरानं सुरू होत असला, तरी फॅन्सचा उत्साह कुठंही कमी झालेला नाही. दुपारी पावसानं जोर पकडताच टीम इंडियाचे फॅन्स काहीसे निराश झाले होते. मात्र हळूहळू पावसाचा जोर ओसरताच फॅन्सची पावलं स्टेडियमच्या दिशेनं वळू लागली.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून क्रिकेटचे फॅन्स उपस्थित : घरच्या मैदानात आपल्या पहिल्या विश्वचषक विजयाचं स्वप्न बाळगून मैदानात उतरलेल्या टीम इंडियाला मैदानाबाहेरून ट्वेल्थमॅनची भूमिका बजावणाऱ्या त्यांच्या फॅन्सची संख्या प्रचंड मोठी आहे. केवळ मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातूनच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून क्रिकेटचे चाहते डी. वाय. स्टेडियमवर जमा झाले आहेत.

नेरूळ परिसरात प्रचंड गर्दी : 43,500 प्रेक्षकांची क्षमता असलेलं नवी मुंबईतील नेरुळ येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियम आज हाऊसफुल आहे. सामना 'सोल्ड आऊट' झाल्याचा बोर्ड मेनगेटवर लावण्यात आलाय, तरीही असंख्य चाहते काहीतरी सोय होईल, कठूनतरी तिकीट मिळेल आणि भारताचा विजय, “याची देही याची डोळा” पाहायला मिळेल अशी आशा बाळगून स्टेडियमच्या आसपास फिरताना दिसून येत आहेत.

पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल : स्टेडियम परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीय, इतक्या मोठ्या संख्येनं चाहते जमा झाल्यानं नेरूळ पुलाखाली बरंच वाहतूक कोडीं झाल्याचं पाहायला मिळालं. वाहनांचा गोंधळ टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी सायन-पनवेल महामर्गावर नेरूळ पुलाखालील स्टेडियमकडे जाणारा रस्ता बंद केल्यानं स्टेडियमकडे येण्याकरता सी वुड्सपर्यंत जाऊन वळसा घालून वाहनांना मागे फिरावं लागतं आहे.

TAGGED:

नवी मुंबई
आयसीसी महिला विश्वचषक 2025
क्रिकेट
टीम इंडिया
INDW VS SAW FINAL

ETV Bharat Logo

