ETV Bharat / sports

लज्जास्पद...! मॅच खेळायला आलेल्या महिला क्रिकेटपटूंची काढली छेड; आरोपी तरुणाला अटक

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघ सामन्यासाठी इंदोरला आला आहे, जिथं दोन महिला खेळाडूंचा विनयभंग झाल्याचं समोर आलंय.

Australia Women Cricket Team
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदोर Australia Women Cricket Team : आयसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा भारतात सुरु आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका शनिवारी इंदोरमध्ये सामना खेळणार आहेत. यासाठी दोन्ही संघ इंदोरला आले आहेत. दोन्ही संघ एका हॉटेलमध्ये राहत आहेत. हॉटेलमधून बाहेर पडताना एमआयजी पोलीस स्टेशन परिसरात दोन ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना त्रास देण्यात आला. याप्रकरणी तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करत त्याची चौकशी सुरु केली आहे.

महिला खेळाडूंची चालता-चालता काढली छेड : इंदोरमध्ये आयसीसी महिला विश्वचषक सामना होणार आहे आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ सहभागी होण्यासाठी इंदोरमध्ये होता. शुक्रवारी, दोन ऑस्ट्रेलियन महिला खेळाडू त्यांच्या हॉटेलमधून एका कॅफेकडे चालत जात होत्या. खजराना रोडवरुन चालत असताना, दुचाकीवरुन आलेल्या एका तरुणानं त्यांच्याकडे येऊन त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. महिला खेळाडूंनी ताबडतोब त्यांचे सुरक्षा अधिकारी डॅनी सिम्स यांना संदेश पाठवून घटनेची माहिती दिली.

खेळाडूंना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न : महिला खेळाडूंनी तक्रार केली की एक तरुण त्यांना त्रास देत आहे आणि वारंवार स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्याला लाईव्ह लोकेशन पाठवताच, डॅनी सिम्स यांनी ताबडतोब पोलिसांशी संपर्क साधला. एका कारचालकानं येऊन दोन्ही महिला खेळाडूंशी चर्चा केली आणि घटनेची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिली.

Australia Women Cricket Team
मॅच खेळायला आलेल्या महिला क्रिकेटपटूंची काढली छेड (ETV Bharat)

नराधमाची चौकशी सुरु : महिला खेळाडूंचे सुरक्षा अधिकारी डॅनी सिम्स यांनी एमआयजी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आणि त्याचा शोध सुरु केला. जवळच्या भागातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी खजराणा पोलीस स्टेशन परिसरात राहणाऱ्या अकिल नावाच्या तरुणाला अटक केली. अकिलची चौकशी सुरु आहे.

काय म्हणाले डीसीपी : अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोटिया म्हणाले, "महिला खेळाडूंच्या कथित विनयभंगाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे आणि आरोपीची चौकशी सुरु आहे." इंदूरमधील विनयभंगाच्या घटनांच्या पद्धतीमुळं सुरक्षा व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. विराट कोहली आज खेळतोय शेवटचा ODI सामना? कोहलीच्या निवृत्तीबाबत चर्चांना उधाण
  2. बॅडलक... टीम इंडियानं दोन वर्षांपासून जिंकला नाही टॉस; सलग 18व्यांदा गमावली नाणेफेक
  3. विश्वचषकात पाकिस्तानचा सुपडासाफ; एकही सामना न जिंकता परतले मायदेशी

TAGGED:

INDORE HOLKAR CRICKET STADIUM
INDORE CRICKET PLAYERS MOLESTED
ICC WOMENS WORLD CUP 2025
AUSTRALIA VS SOUTH AFRICA WOMAN
AUSTRALIA WOMEN CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.