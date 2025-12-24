ETV Bharat / sports

T20I क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूत घेतल्या 5 विकेट; 'या' खेळाडूनं केला विश्वविक्रम

28 वर्षीय गोलंदाजानं टी-20 क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे, त्यानं एका षटकात हॅटट्रिक आणि एकूण पाच बळी घेतले आहेत.

5 Wickets in One Over
प्रतिकात्मक फोटो (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली 5 Wickets in One Over : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, एका गोलंदाजानं दोन किंवा तीन बळी घेणं ही एक मोठी घटना मानली जाते. हे सहसा सर्वात लहान स्वरुपात दिसून येत नाही. मात्र, क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, जिथं कधीही काहीही होऊ शकतं. आता, टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, एका गोलंदाजानं अर्ध्या संघाला बाद करुन खळबळ उडवून दिली आहे. 23 डिसेंबर रोजी इंडोनेशिया आणि कंबोडिया यांच्यात खेळल्या गेलेल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ही अनोखी घटना घडली. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच एका गोलंदाजानं पाच बळी घेऊन इतिहास रचला आहे.

दोन्ही संघांमध्ये आठ सामन्यांची मालिका : खरं तर, इंडोनेशिया आणि कंबोडिया यांच्यात आठ सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली जात आहे, जी 23 डिसेंबर रोजी बाली इथं सुरु झाली. पहिल्या टी-20 मध्ये कंबोडियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. धर्मा केसामाच्या धमाकेदार शतकाच्या जोरावर इंडोनेशियानं 167/5 धावा केल्या. धर्मा केसामानं 68 चेंडूत 8 चौकार आणि 6 षटकार मारुन 110 धावा केल्या. केसामा शेवटपर्यंत नाबाद राहिला.

एका षटकात 5 विकेट : इंडोनेशियाच्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, कंबोडियाचा संघ 14.3 षटकात 104 धावांतच गारद झाला. 16व्या षटकात गोलंदाजी सुरु करणाऱ्या 28 वर्षीय गेडे प्रियांदनानं पहिल्या तीन चेंडूत विकेट घेत हॅटट्रिक घेतली. गेडे एवढ्यावरच थांबला नाही. चौथ्या चेंडूवर डॉट बॉल टाकल्यानंतर, गेडेनं षटकाच्या पाचव्या आणि शेवटच्या चेंडूवर विकेट घेत एका षटकात 5 विकेट घेण्याचा विक्रम केला. या सामन्यापूर्वी पुरुष किंवा महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही गोलंदाजानं एका षटकात 5 विकेट घेतल्या नव्हत्या हे जाणून आश्चर्य वाटले. आता, गेडे प्रियांदनानं पुरुष आणि महिला दोन्ही गटात हा विक्रम करणारा पहिला गोलंदाज बनला आहे.

टी-20 क्रिकेटमध्ये हे तिसऱ्यांदा घडलं : गेडे प्रियांदनानं त्याच्या ऐतिहासिक षटकात फक्त एक वाइड टाकला. इंडोनेशिया आणि कंबोडिया यांच्यातील पहिल्या टी-20 सामन्यापूर्वी, टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये गोलंदाजांनी 14 वेळा एका षटकात चार बळी घेतले होते. मात्र, यापूर्वी दोन गोलंदाजांनी टी-20 क्रिकेटमध्ये एका षटकात पाच बळी घेण्याचा पराक्रम केला आहे. 2013-14 च्या विजय दिन टी-20 कपमध्ये यूसीबी-बीसीबी इलेव्हनकडून खेळणाऱ्या अल-अमीन हुसेननं अबहानी लिमिटेडविरुद्ध एका षटकात पाच बळी घेतले. तर 2019-20 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत कर्नाटकच्या अभिमन्यू मिथुननं हरियाणाच्या पाच फलंदाजांना बाद केलं होतं.

