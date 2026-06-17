मुंबईत रंगणार देशातील पहिलीच व्यावसायिक स्तरावरील 'लास्ट वन स्टँडिंग' स्पर्धा; विजेत्यांना मिळणार भरघोस बक्षिसं
13 डिसेंबर रोजी खेळवल्या जाणाऱ्या स्पर्धेकरता ऑनलाईन स्पर्धक नोंदणी प्रक्रिया सुरु, विजेत्यांना भरघोस बक्षिस. यंदाचा मोसमात केवळ पहिल्या 500 जणांनाच प्रवेश मिळणार.
Published : June 17, 2026 at 12:11 PM IST
मुंबई Last One Stading Compitation : फिटनेस ही आजच्या काळाची गरज बनलीय. शारिरीक तंदुरुस्ती असेल तरच आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या आव्हानांना सक्षमपणे सामोरं जाऊ शकतो. मुंबईतील अशाच फिटनेस शौकिनांसाठी 'लास्ट वन स्टँडिंग' ही फिटनेस स्पर्धा स्पर्धकांची शारिरीक क्षमता कुठल्या स्तरापर्यंतचा तण झेलू शकते? आणि त्यातून कोण ठरतो विजेता याची चाचपणी करणार आहे. मुंबईतील सीसीआय क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत या स्पर्धेची मंगळवारी घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी भारताची प्रसिद्ध एमएमए फायटर रितू फोगाट, धूरंधर फेम अभिनेता मुस्तफा अहमद, सलमान खानाचा सेलिब्रिटी बॉडिगार्ड शेरा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
काय आहे 'लास्ट वन स्टँडिंग' : जेराई फिटनेस या आघाडीच्या स्पोर्ट्स अँड फिटनेस कंपनीमार्फत या स्पर्धेचं डिंसेंबर 2026 मध्ये आयोजन करण्यात आलंय. भारतातील फिटनेस शौकिनांसाठी ही स्पर्धा एक प्रमुख आणि अत्यंत आकर्षक फिटनेस स्पर्धा असेल, असा आयोजकांना विश्वास आहे. मंगळवारी या स्पर्धेची घोषणा करताना जेराई फिटनेसच व्यवस्थापकीय संचालक राजेस राय यांनी सांगितलं की, "आजच्या आधुनिक सोयीसुविधांमुळं आपल्या आयुष्यातील शारिरीक हालाचाल कमी झाली आहे. मानवी शरीरात अफाट ताकद सामावलेली आहे. मात्र हल्ली आपण त्या ताकदीला आव्हान देणं कमी केलंय. तिच जिद्द आणि ताकद पुन्हा जागवण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. या स्पर्धेत व्यावसायिक खेळाडूंच्या खांद्याला खांदा लावून कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती ज्याच्याकडे स्वत:ला सिद्ध करण्याची शारिरीक क्षमता आहे तो देखील भाग घेऊ शकतो."
फिटनेसबाबत जनजागृती करणारी स्पर्धा, रितू फोगाटला विश्वास : ही स्पर्धा मुंबईत 13 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. भारतात इतक्या मोठ्या स्तरावर आयोजित केली जाणारी ही पहिलीच स्पर्धा आहे. आजच्या धावपळीच्या आणि बैठ्या जीवनशैलीत लोकांना शारिरीक ताकद, सहनशक्ती, शिस्त आणि जिद्द यांची पुन्हा नव्यानं ओळख करून देणं हाच या स्पर्धेमागचा खरा हेतू आहे. पारंपारिक स्पर्धांच्या पलीकडे जात लोकंमध्ये फिटनेसच्या प्रती जागरुकता निर्माण करण्यात ही स्पर्धा मोलाची भूमिका बजावेल असा विश्वास कुस्ती सोडून एमएमएकडे वळलेल्या रितू फोगाटनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
स्पर्धेची सहा विविध स्तरांत विभागणी : स्पर्धेेच्या या पहिल्याच मोसमांत स्कॉट्स, बेंचप्रेस, डेडलिफ्ट्स, पुल-अप्स, जायंट बॅट रन आणि एअर बाईक (सायकलिंग) अशा सलग सहा विविध स्तरांत स्पर्धकांना आपला फिटनेस सिद्ध करावा लागेल. ज्यात ताकद, चपळता, संतुलन आणि स्पर्धकांच्या मानसिक कणखरतेचा कस लागणार आहे. 18 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीसाठी ही स्पर्धा खुली असेल. पुरुषांकरता 30 वर्षांखालील आणि 30 वर्षांवरील गट तर महिलांकरता 25 वर्षांखालील आणि 25 वर्षांवरील गटांत वजनानुसार स्पर्धकांची विभागणी केली जाईल. प्रत्येक विभागात आधी ग्रुप राऊंड होईल, त्यानंतर सहा विभागांत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या स्पर्धाकाला 'लास्ट वन स्टँडिंग'च्या किताबनं गौरवण्यात येईल. प्रत्येक गटातील विजेत्याला 25 हजारांचं रोख पारितोषिक दिलं जाईल. तर सर्व गटातील विजेत्यांमध्ये रंगणाऱ्या अंतिम फेरीतील विजेत्याला 2.5 लाखांचं बक्षिस देण्यात येईल.
या स्पर्धेत कसा भाग घ्ययचा : मंगळावारपासून यंदा डिसेंबर महिन्या होणाऱ्या या स्पर्धेकरत नोंदणी प्रक्रिया सुरु झालीय. www.lastonetanding.in या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन फॉर्म आहे. कुणालाही आयत्यावेळी प्रवेश दिला जाणार नाही. स्पर्धेच्या पहिल्या मोसमकरता पहिल्या 500 स्पर्धकांनाच प्रवेश दिला जाईल. स्पर्धेकरता 2999/- रुपये प्रवेश शुल्क असून त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या फिटनेसशी संबंधित भेटवस्तू स्पर्धकांना दिल्या जातील. त्यामुळं हे शुल्क अगदीच नगण्य असल्याच दावा आयोजकांनी केलाय.
फिटनेस स्पर्धांकडे हल्ली तरुणांचा जास्त कल : आधुनिक फिटनेस स्पर्धा या आता केवळ बॉडीबिल्डिंगपुरत्या मर्यादित नसून त्यात शारीरिक क्षमता, सहनशक्ती आणि कार्यक्षमतेचा कस पाहणाऱ्या हारॉक्स, क्रॉसफीट आणि स्पार्टन रेस यांसारख्या स्पर्धांचा बोलबाला आहे.
- हारॉक्स (HYROX) : यामध्ये धावणं आणि कार्यात्मक व्यायामाचं मिश्रण असतं.
- क्राॉसफीट (CrossFit) : वेटलिफ्टिंग, जिम्नॅस्टिक्स आणि कार्डिओ यांचा समावेश असलेली ही एक अत्यंत कणखर शारिरीकतेची स्पर्धा आहे. ज्यात संपूर्ण शरीरातील ताकद पणाला लावावी लागते.
- स्पार्टन रेस (Spartan Race) : ही एक साहसी अडथळा शर्यत आहे जी चिखल आणि खडतर भूभागावर खेळाडूंच्या मानसिक व शारीरिक धैर्याची परीक्षा घेते.
- टर्फ गेम्स (Turf Games) : जिमला पर्याय म्हणून मैदानी वातावरणात सांघिक आणि वैयक्तिक स्तरावर ताकदीचं प्रदर्शन घडवणारा हा स्पर्धेचा प्रकार आहे.
या आधुनिक स्पर्धांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे या खुल्या गटात खेवळ्या जातात, सर्व खेळाडू एकमेकांशी समान पातळीवर येऊन भाग घेतात. ICN सारख्या संस्था डिजिटल तंत्रज्ञान वापरुन खेळाडूंच्या नोंदी आणि रँकिंग अचूकपणे लिहून घेतात. त्यामुळं आता फिटनेस स्पर्धा म्हणजे केवळ सौंदर्य किंवा स्नायूंचं अंग प्रदर्शन नाही, तर शिस्त, संतुलन, सहनशक्ती आणि मानसिक कणखरतेची परिक्षा मानली जाते.
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