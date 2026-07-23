ETV Bharat / sports

CWG 2026: उद्घाटन सोहळ्यापूर्वीच भारताचं पहिलं पदक निश्चित; लव्हलिना बोरगोहेन जिंकणार मेडल

2026 चे राष्ट्रकुल खेळ स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं आयोजित केले जात आहेत आणि 23 जुलै रोजी होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी भारताला एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे.

lovlina borgohain
लव्हलिना बोरगोहेन (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 : 2026 चे राष्ट्रकुल खेळ स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं आयोजित केले जात आहेत आणि 23 जुलै रोजी होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी भारताला एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. लव्हलिना बोरगोहेन महिलांच्या 75 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगमध्ये किमान कांस्यपदक जिंकणार हे निश्चित झालं आहे. खरं तर, 75 किलो वजनी गटात केवळ पाच महिला बॉक्सर होत्या, त्यापैकी अव्वल तीन खेळाडूंना उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळाला आहे, ज्यात लव्हलिना बोरगोहेनचाही समावेश आहे, ज्यामुळं तिचं कांस्यपदक निश्चित झालं आहे.

उपांत्य फेरीत टाफाकीविरुद्ध होणार सामना : भारतीय स्टार महिला बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन, जिनं ऑलिम्पिकमध्येही पदक जिंकलं आहे, तिचा सामना 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या उपांत्य फेरीत तुवालू टाफाकीशी होईल. महिलांच्या 75 किलो वजनी गटाचा उपांत्य फेरीचा सामना 31 जुलै रोजी खेळला जाईल आणि लव्हलिना अंतिम फेरीत पोहोचेल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. जर ती यशस्वी झाली, तर ती निश्चितपणे किमान रौप्यपदक जिंकण्यास पात्र ठरेल.

भारतीय संघाकडून यावेळी अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा : यावर्षी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत केवळ 10 खेळांचा समावेश आहे आणि त्यामुळं पदकांच्या स्पर्धांची संख्याही कमी झाली आहे. पदकांची संख्या वाढवणं हे भारतीय संघासाठी एक मोठं आव्हान असेल. भारताकडून 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी 125 खेळाडूंचा संघ पाठवण्यात आला आहे, जो विविध खेळांमध्ये सहभागी होईल. 23 जुलै रोजी उद्घाटन समारंभापूर्वी दोन लॉन बाऊल्स सामन्यांनी भारतीय मोहिमेला सुरुवात होईल. भारतीय संघ सामान्य खेळाडूंसाठी असलेल्या आठ खेळांमध्ये सहभागी होईल, ज्यात ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग, बाऊल्स आणि जलतरण यांचा समावेश आहे.

सर्वांच्या नजरा नीरज चोप्रा आणि मीराबाई चानूवर असेल : लव्हलिना बोरगोहेनचं पदक निश्चित झाल्यानं, आता सर्वांच्या नजरा स्टार भारतीय भालाफेकपटू नीरज चोप्रा आणि वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांच्यावर आहेत, जे सुवर्णपदकं जिंकतील अशी अपेक्षा आहे. बर्मिंगहॅम इथं झालेल्या मागील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतानं 22 सुवर्ण पदकांसह एकूण 61 पदकं जिंकली.

हेही वाचा :

  1. दोन वेळच्या विश्वविजेत्यांवर पुन्हा वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याचं संकट; ICC जाहीर केली डेडलाईन
  2. Chennai Grand Masters: अलीरेझा फिरौझानं जिंकलं चेन्नई ग्रँड मास्टर्सचं विजेतेपद; अर्जुन एरिगैसीसोबतचा सामना 'ड्रॉ'
  3. आजपासून रंगणार राष्ट्रकुल खेळांचा थरार; पहिल्या दिवशी भारताचे सामने कधी होणार?

TAGGED:

CWG 2026
CWG 2026 MEDAL CONFIMED
CWG 2026 OPENING CEREMONY
LOVLINA BORGOHAIN
CWG 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.