मालो रँकिंग स्पर्धेत भारतीय महिला कुस्ती संघाची यशस्वी कामगिरी; मात्र युद्धामुळं आनंदावर विरजण
अल्बेनियातील तिराना इथं आयोजित प्रतिष्ठित मुहामेत मालो रँकिंग सिरीज स्पर्धेत भारतीय वरिष्ठ महिला कुस्ती संघानं उल्लेखनीय कामगिरी करत एकूण पाच पदकांची कमाई केली.
Published : March 5, 2026 at 7:52 PM IST
ठाणे Wrestling Team : अल्बेनियातील तिराना इथं आयोजित प्रतिष्ठित मुहामेत मालो रँकिंग सिरीज स्पर्धेत भारतीय वरिष्ठ महिला कुस्ती संघानं उल्लेखनीय कामगिरी करत एकूण पाच पदकांची कमाई केली. संघानं दोन रौप्य व तीन कांस्यपदकं जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ताकद सिद्ध केली. या सर्व यशामुळं आता भारतीय महिला कुस्तीच्या टीमला ऑलिंपिक साठी मोठी मदत होणार आहे. मात्र हे यश मिळवणाऱ्या टीम आणि प्रशिक्षकांना इस्राईल-इराण युद्धाचा फटका बसला आहे. विमानसेवा बंद झाल्यामुळं हा आनंदाचा क्षण भारतात येऊन साजरा करता न आल्यानं टीममध्ये निराशा पसरली आहे.
संघाला भारतात आणण्यासाठी उपाययोजना : अल्बेनियातील तिराना इथं युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) यांच्या मान्यतेखाली पार पडलेली ही सीनियर रँकिंग स्पर्धा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. यात सहभागी होण्यासाठी ठाण्यातील प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांच्यासह मदतनीस असा 20 महिलांचा गट महिनाभरापूर्वी रवाना झाला होता. तेव्हा सर्वकाही सुरळीत होतं मात्र इस्राएल इराण युद्धामुळं अनेक गोष्टींवर निर्बंध आले आणि विमानसेवा बंद झाली काही तुरळक सेवा सुरु होती. मात्र राहण्यासाठी हॉस्टेलवर सुविधा असल्यामुळं विशेष अडचण नव्हती, मात्र भारतात जाण्याची ओढ लागली होती. पाच मेडल्स मिळवूनही भारतात येता आलं नाही तीन दिवस अडथळे येत आहेत. आता भारतात जाण्यासाठी उपाययोजना होत असल्यामुळं ही भारतीय टीम आनंदी झाली आहे. या स्पर्धेमुळं खेळाडूंना महत्त्वाचे रँकिंग गुण मिळाले असून 2028 ऑलिंपिक स्पर्धेच्या तयारीसाठीही हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
भारतात परण्याची चिन्हं : महाराष्ट्र पोलीस दलातील देवकी राजपूत-भापकर या स्पर्धेत वरिष्ठ महिला संघाच्या प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त होत्या. यापूर्वी गेल्या महिन्यात झाग्रेब (croatia) इथं झालेल्या सीनियर पहिल्या रँकिंग स्पर्धेतही त्यांनी संघासोबत कार्य करत उल्लेखनीय यशात मोलाची भूमिका बजावली होती. सध्या सुरु असलेल्या 'मिशन ऑलिंपिक' कॅम्पमध्येही त्या सक्रियपणे योगदान देत आहेत. भारतीय महिला कुस्ती संघाची सातत्यपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कामगिरी ही संघाच्या प्रगतीची, शिस्तबद्ध तयारीची आणि जागतिक स्तरावर उत्कृष्टता गाठण्याच्या दृढनिश्चयाची साक्ष देणारी आहे. आता भारतात येण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं संघ आनंदी असून लागलीच दिल्ली इथं सराव वर्गाला टीम उपस्थित राहणार आहे.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील देवकी राजपूत-भापकर यांची कामगिरी :
- स्पेन 2024 – अंडर 20 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप (रौप्यपदक)
- व्हिएतनाम 2025 – अंडर 23 आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा (विजेतेपद)
- किर्गिस्तान 2025 – अंडर 20 आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा (विजेतेपद)
- नोवी साद, सर्बिया 2025 – अंडर 23 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप (विजेतेपद)
- एकूण 10 पैकी 7 पदके - 2 रौप्य आणि 5 कांस्यपदकं
- झग्रेब 2026 सीनियर रँकिंग सिरीज मध्ये 1 गोल्ड, 3 रौप्य आणि 4 कांस्यपदकं
आम्हाला अडचणींना सामोरं जाऊन त्या सोडवत यश संपादन करण्याचा चांगला अनुभव आहे, त्यामुळं आताच्या परिस्थिती मध्येही टीमचं मनोधैर्य खचलेलं नव्हतं उलट भारतात जाण्याची ओढ आणि आनंद साजरा करण्यासाठी आम्हाला वेळ मिळाला तयारी करता येऊ शकतं, अशी प्रतिक्रिया महिला कुस्ती टीमच्या प्रशिक्षक देवकी राजपूत-भापकर यांनी दिली आहे.
