भारतीय संघानं रचला इतिहास! 24 तासांत 5व्या क्रमांकावरुन 4थ्या क्रमांकावर झेप
भारतीय महिला हॉकी संघानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक मोठा टप्पा गाठून इतिहास रचला आहे.
Published : November 26, 2026 at 12:27 PM IST
भोपाळ India Hockey Team : भारतीय महिला हॉकी संघानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक मोठा टप्पा गाठून इतिहास रचला आहे. महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 मध्ये जपानला 4-0 नं पराभूत केल्यानंतर, भारतीय संघानं एफआयएच (FIH) जागतिक क्रमवारीत चौथं स्थान पटकावलं आहे. यासह, संघानं केवळ 24 तासांत आपली पूर्वीची क्रमवारी मोडली आहे. केवळ एक दिवस आधी, भारतीय संघानं चीनविरुद्ध 6-2 असा दणदणीत विजय मिळवून जागतिक क्रमवारीत प्रथमच पाचवं स्थान मिळवलं होतं. आता, जपानवरील मोठ्या विजयासह, संघानं आणखी एक मोठी झेप घेत जागतिक क्रमवारीत चौथं स्थान मिळवलं आहे. भारतीय महिला हॉकी संघाची आजपर्यंतची ही सर्वोच्च क्रमवारी आहे.
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
जपान आणि चीनवरील मोठ्या विजयांसह ऐतिहासिक कामगिरी : भोपाळमधील नाथू बरखेडा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलात खेळल्या जात असलेल्या महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतीय संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. जपानविरुद्ध 4-0 च्या विजयापूर्वी, संघानं चीनला 6-2 नं पराभूत केलं होतं. चीनविरुद्धचा हा विजय महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या इतिहासातील कोणत्याही संघावरील भारताचा सर्वात मोठा विजय होता. यापूर्वी, 2013 च्या स्पर्धेत भारतानं चीनला 4-2 नं पराभूत केलं होतं. भारतीय संघानं या स्पर्धेत आतापर्यंत मलेशिया, थायलंड, दक्षिण कोरिया, चीन आणि जपानला पराभूत केलं आहे. सलग पाच विजयांसह, संघानं साखळी फेरी अपराजित राहून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
भारताची नजर चौथ्या विजेतेपदावर : कर्णधार सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघ आता सलग तिसऱ्यांदा आणि एकूण चौथ्यांदा महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. भारत गतविजेता असून स्पर्धेत आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
A perfect finish to the League-Stage! 🇮🇳🔥 Relive the best moments as the Indian Women’s Team dominate Japan 4-0 to make it five wins out of five and finish at the top of the table at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏑📸 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
2003 नंतर प्रथमच संघ या स्थानावर : ऑक्टोबर 2003 मध्ये एफआयएच जागतिक क्रमवारी सुरु झाल्यापासून, भारतीय महिला हॉकी संघानं अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. 2018 च्या विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचल्यानंतर, संघ नवव्या स्थानावर राहिला होता. टोकियो 2020 ऑलिम्पिकमध्ये चौथं स्थान पटकावल्यानंतर, संघ आठव्या स्थानावर पोहोचला. दरम्यान, 2022 मध्ये, एफआयएच प्रो लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानंतर भारतीय संघ सहाव्या स्थानावर पोहोचला होता. 2023 मध्येही संघानं सहावं स्थान मिळवलं. मात्र, आता जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर पोहोचून, भारतीय महिला हॉकी संघानं स्वतःचाच पूर्वीचा विक्रम मोडला आहे.
2026 हे वर्ष भारतीय हॉकीसाठी खास : 2026 हे वर्ष भारतीय महिला हॉकी संघासाठी उल्लेखनीय ठरलं आहे. संघानं एफआयएच नेशन्स कपचं विजेतेपद पटकावलं. इतकंच नाही, तर त्यांनी एफआयएच हॉकी विश्वचषकात पाचवं स्थान मिळवलं, जी 1974 नंतर विश्वचषकातील भारताची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. इतकंच नाही, तर भारतीय संघानं 44 वर्षांच्या कालावधीनंतर आशियाई खेळांमध्ये सुवर्णपदकही जिंकलं. आता, जागतिक क्रमवारीत चौथं स्थान मिळवणं ही भारतीय महिला हॉकीसाठी आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे.
हेही वाचा :