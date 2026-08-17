Hockey World Cup: नवनीत-दीपिकाचे निर्णायक गोल; भारतीय महिला संघाची दमदार सुरुवात
भारतीय संघानं 16 ऑगस्ट रोजी ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर विद्यमान ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या चीनला 2-2 अशा बरोबरीत रोखून स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली.
Published : August 17, 2026 at 9:56 AM IST
मुंबई Hockey World Cup 2026 : हॉकी विश्वचषकातील आपल्या पहिल्याच सामन्यात, भारतीय महिला संघानं दाखवून दिलं की यावेळी त्यांचं लक्ष केवळ स्पर्धेत सहभागी होण्यावर नसून मोठ्या संघांना आव्हान देण्यावर आहे. कर्णधार सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं 16 ऑगस्ट रोजी ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर विद्यमान ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या चीनला 2-2 अशा बरोबरीत रोखून स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली. भारतासाठी नवनीत आणि दीपिका यांनी गोल केले. भारतीय संघानं दोनदा आघाडी घेतली, पण चीननं प्रत्येक वेळी जोरदार पुनरागमन करत बरोबरी साधली. अंतिम क्वार्टरमध्ये, दोन्ही संघांनी निर्णायक गोल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु कोणालाही यश आलं नाही आणि सामना बरोबरीत संपला. यापूर्वी, भारतीय पुरुष संघानं वेल्सला पराभूत करुन स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची विजयानं सुरुवात केली होती.
Nothing to separate the Asian giants as China and India take a point apiece in their #HWC2026 match-up. pic.twitter.com/v8E8yyVbGk— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 16, 2026
नवनीतनं सुरुवातीलाच संघाला मिळवून दिली आघाडी : भारतानं सामन्याची सुरुवात आक्रमकपणे केली. पाचव्या मिनिटाला, लालरेम्सियामीनं भारतासाठी पेनल्टी कॉर्नर मिळवला. नवनीतनं शॉट मारला, पण चिनी बचावपटूंनी तो रोखला. मात्र, तीन मिनिटांनंतर भारतानं आपलं खातं उघडलं. आठव्या मिनिटाला, नेहाच्या अप्रतिम पासवर नवनीतनं हेडर मारुन चेंडू जाळ्यात टाकला आणि भारताला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. भारताची ही आघाडी फार काळ टिकली नाही. सर्कलच्या आत शिल्पी दहियावर फाऊल झाला आणि चीनला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला. झांग यिंगनं या संधीचा फायदा घेत सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला.
भारतीय संघाची मध्यंतरापर्यंत आघाडी : दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतानं पुन्हा दबाव टाकायला सुरुवात केली. 21व्या मिनिटाला भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण त्यांना त्याचं गोलमध्ये रुपांतर करता आलं नाही. चार मिनिटांनंतर, दीपिकानं उजव्या बाजूनं एक अप्रतिम चाल करुन भारताला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळवून दिला. यावेळी, दीपिकानं कोणतीही चूक न करता, आपल्या ड्रॅग-फ्लिकनं चेंडू जाळ्यात पाठवला. मात्र, चेंडू एका चिनी बचावपटूला लागून जाळ्यात गेल्यानं व्हिडिओ अंपायरनं गोल तपासला. गोल वैध ठरवण्यात आला आणि भारतानं 2-1 अशी आघाडी घेतली. मध्यंतरापर्यंत स्कोअर तसाच राहिला.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗢𝗨𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗜𝗚𝗡! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 16, 2026
The Indian Women’s Team showed immense character, resilience and fighting spirit to secure a hard-fought 2-2 draw against Olympic silver medallists China in their opening match of the FIH Hockey… pic.twitter.com/QIYons4rEN
तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये चीनचं जोरदार पुनरागमन : दुसऱ्या हाफमध्ये चीननं आपल्या खेळाचा वेग वाढवला. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतीय बचावावर सतत दबाव होता. चीनच्या प्रयत्नांना अखेर 39व्या मिनिटाला यश आलं, जेव्हा मा निंगनं पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन सामना 2-2 असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर चीननं अनेक हल्ले चढवले, परंतु भारतीय बचावानं संयम राखला आणि तिसऱ्या क्वार्टरच्या उर्वरित वेळेत आणखी एक गोल होऊ दिला नाही.
अंतिम क्वार्टरमध्ये एकही गोल नाही : चौथ्या क्वार्टरमध्ये, दोन्ही संघ विजयी गोलसाठी जोर लावत होते. 51 व्या मिनिटाला, नवनीतनं चिनी गोलसमोर एक उत्कृष्ट पास दिला, परंतु लालरेम्सियामी चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही आणि भारतानं आघाडी घेण्याची संधी गमावली. 53 व्या मिनिटाला, चीनच्या झोऊ मोरांगला ग्रीन कार्ड दाखवण्यात आलं, ज्यामुळं चीनला दोन मिनिटे 10 खेळाडूंसह खेळावं लागलं. भारतीय संघ या संधीचा फायदा घेऊ शकला नाही. 57 व्या मिनिटाला, चीनला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाला आणि त्यांना दुसरा कॉर्नर देण्यात आला. यावेळी, फॅन यानशियानं एक जोरदार शॉट मारला, परंतु चेंडू गोलच्या बाहेर गेला. अखेरीस, दोन्ही संघांमधील रोमांचक सामना 2-2 असा बरोबरीत संपला.
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