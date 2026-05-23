टीम इंडिया इंग्लंडला रवाना!

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. भारतीय संघानं आपल्या मोठ्या मोहिमेला सुरुवात केली आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 3:51 PM IST

मुंबई Indian Womens Cricket Team : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. भारतीय संघानं आपल्या मोठ्या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघ मुंबईहून इंग्लंडसाठी रवाना झाला आहे, जिथं ते प्रथम इंग्लंडविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळतील आणि त्यानंतर आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकात सहभागी होतील. भारतीय संघ मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दिसला, जिथं खेळाडू आपल्या विश्वचषक मोहिमेसाठी उत्साही दिसत होत्या. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारे आयोजित या वर्षीचा महिला टी-20 विश्वचषक 12 जून रोजी सुरू होईल.

इंग्लंडमध्ये भारतीय संघाला खडतर आव्हान : बीसीसीआयनं 2 मे रोजी संघाची घोषणा केली. विश्वचषकापूर्वी, भारतीय संघ 28 मे ते 2 जून दरम्यान इंग्लंडविरुद्ध तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. या मोठ्या स्पर्धेच्या तयारीसाठी ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. यानंतर, सर्व संघ 6 जूनपासून सराव सामन्यांमध्ये सहभागी होतील. विश्वचषकात भारताला एक अत्यंत कठीण गट मिळाला आहे. भारतीय संघ 'ब' गटात ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यासोबत आहे. भारतीय संघ आपला पहिला सराव सामना कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळेल, त्यानंतर दुसऱ्या सराव सामन्यात यजमान इंग्लंडशी सामना होईल.

पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानशी दोनहात : भारतीय संघ आपल्या विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात 14 जून रोजी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध करेल. यानंतर, भारत 17 जून रोजी नेदरलँड्स, 21 जून रोजी दक्षिण आफ्रिका आणि 25 जून रोजी बांगलादेशचा सामना करेल. गट फेरीतील अंतिम सामना 28 जून रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला जाईल.

महिला टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, भारती फुलमाळी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा आणि राधा यादव.

