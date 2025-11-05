ETV Bharat / sports

ढोल-ताशांचा गजरात विश्वविजयी प्रशिक्षकांचं घरी परतल्यावर जोरदार स्वागत; पाहा व्हिडिओ

भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या विश्वविजयानंतर कोच अमोल मुझुमदार घरी परतल्यावर, त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं.

Amol Muzumdar Receives Grand Welcome
ढोल-ताशांचा गजरात विश्वविजयी प्रशिक्षकांचं घरी परतल्यावर जोरदार स्वागत (IANS photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
मुंबई Amol Muzumdar Receives Grand Welcome : 2 नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक जिंकला. हरमनप्रीत आणि तिच्या संघानं मुंबईत आपला झेंडा फडकवला आणि विजेतेपद पटकावलं. महिलांच्या पुरस्कारांची सर्वत्र चर्चा होत असताना, संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांनीही लक्ष वेधून घेतलं. टीम इंडियासाठी खेळणे हे मझुमदारसाठी त्यांच्या क्रिकेट कारकिर्दीत एक स्वप्न राहिलं. मात्र निवृत्तीनंतर 12 वर्षांनी त्यांचं त्यांच्या सोसायटीत ढोल आणि तुतारी वाजवून स्वागत केलं जाईल हे कोणाला माहित होतं? विश्वविजयानंतर कोच मुझुमदार घरी परतल्यावर, विलेपार्लेमध्ये अभूतपूर्व असा उत्सव झाला, जो गेल्या काही वर्षात कोणत्याही परिसरात पाहिला नव्हता.

महिला आणि मुलींच्या डोळ्यात अश्रू : विलेपार्लेमधील वातावरण असं झालं होतं की जणू काही एखाद्या प्रिय व्यक्तीच्या परत येण्यानं कुटुंब खूप आनंदी झालं आहे आणि त्याचं स्वागत करण्यासाठी जमले आहे. अमोल मुझुमदार त्यांच्या इमारतीकडे जात असताना, प्रवेशद्वारावर बॅट उंचावून त्यांना सलामी देण्यात आली. यावेळी विशेषतः महिला आणि मुली आनंदानं आणि अश्रूंनी भरल्या होत्या. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी जमलेल्यांसाठी, ते फक्त विश्वचषक विजयाबद्दल नव्हतं, हे त्यांच्याच परिसरातील एका माणसाचं यश होतं, ज्याच्याशिवाय भारतीय संघ कधीही इतिहास घडवू शकला नसता. या भव्य स्वागतादरम्यानही, अमोल मुझुमदार नेहमीप्रमाणे शांत आणि स्थिर राहिले. ज्या स्वभावासाठी ते प्रसिद्ध आहेत.

2023 मध्ये बनले प्रशिक्षक : भारतीय संघात संधी न मिळाल्यानं निराश झालेल्या अमोल मुझुमदार यांनी 2014 मध्ये क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि प्रशिक्षण देण्याचं स्वीकारले. यानंतर त्यांनी नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका आणि राजस्थान रॉयल्स सारख्या संघांसोबत काम केलं. या काळात, त्यांना कमी बोलणारे पण सर्वकाही खोलवर समजून घेणारे प्रशिक्षक म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांना भारतीय महिला संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. त्यावेळी अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, जो कधीही देशासाठी खेळला नाही तो प्रशिक्षक कसा होऊ शकतो. या विश्वचषकात सलग तीन पराभवांनंतर त्यांच्या प्रशिक्षणावर प्रश्नही उपस्थित केले जात होते, मात्र त्यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाला विश्वविजयी बनवत या प्रश्नांची जणू उत्तरंच दिली.

कशी होती कारकिर्द : अमोल मुझुमदार यांनी 1993 मध्ये मुंबई संघाकडून त्यांच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीला सुरुवात केली. दोन दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत, अमोल मुझुमदार यांनी 171 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 11000 पेक्षा जास्त धावा केल्या. यात त्यांनी 30 शतकं झळकावली, परंतु दुर्दैवानं टीम इंडियासाठी त्यांना एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

