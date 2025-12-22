विश्वविजेत्या टीम इंडियासमोर श्रीलंकन खेळाडूंचं सरेंडर; पहिल्या सामन्यात भारताचा दणदणीत विजय
भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघादरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जात आहे. यातील पहिल्या सामन्यात भारतानं विजय मिळवला.
Published : December 22, 2025 at 9:28 AM IST
विशाखापट्टणम INDW vs SLW 1st T20I : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघादरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जात आहे. मालिकेतील पहिला सामना 21 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघानं शानदार कामगिरी करत श्रीलंकेचा 8 विकेटनं पराभव केला. प्रथम, भारतीय संघानं शानदार गोलंदाजी केली आणि श्रीलंकेला मजबूत धावसंख्या गाठण्यापासून रोखलं. त्यानंतर, भारतीय फलंदाजांनी त्यांच्या ताकदीचं प्रदर्शन केलं आणि विजय निश्चित केला. भारतीय संघ आता मालिकेत 1-0 नंआघाडीवर आहे.
श्रीलंकेची फलंदाजी अपयशी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, श्रीलंकेनं 20 षटकांत 121/6 धावा केल्या. सलामीवीर विश्मी गुणरत्नेनं 43 चेंडूत 39 धावा केल्या, तर चामारी अटापट्टूनं 12 चेंडूत 15 धावांचं योगदान दिलं. श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली आणि यानंतर संघ सावरु शकला नाही. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, हसिनी परेरानं 23 चेंडूत 20 धावा केल्या, तर हर्षिता समरविक्रमानं 23 चेंडूत 21 धावा केल्या. नीलक्षीका सिल्वानं 8 धावा आणि कविशा दिलहारीनं 6 धावा दिल्या.
भारतानं सहज गाठलं लक्ष्य : 122 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही, कारण शफाली वर्मा 5 चेंडूत 9 धावा करुन बाद झाली. मात्र, त्यानंतर स्मृती मंधाना आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांनी संघाची धुरा सांभाळली. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. मंधाना 25 चेंडूत 25 धावा काढल्या, तर जेमिमा रॉड्रिग्जनं शानदार अर्धशतकी खेळी केली. जेमिमानं 44 चेंडूत 69 धावांची नाबाद खेळी केली. तिनं 10 चौकारही मारले. भारतानं 14.4 षटकांत 122/2 धावा करुन सामना सहज जिंकला. विशेष म्हणजे महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात भारतीय संघानं सामन्यात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या विकेटसाठी 50 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
गोलंदाजांचीही दमदार कामगिरी : भारताच्या जवळजवळ सर्व गोलंदाजांनी डावात विकेट घेतल्या. क्रांती गौड, दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला, तर सामन्यात श्रीलंकेचे 3 फलंदाज धावबाद झाले. श्रीलंकेकडून काव्या कविंदी आणि इनोका रामावीरा यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
