विश्वविजेत्या भारतीय टी-20 संघ साई चरणी नतमस्तक; दर्शनानंतर कर्णधार म्हणाली...

भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या संपूर्ण संघानं आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे.

Indian Womens Blind Cricket Team at Shirdi
विश्वविजेता भारतीय टी-20 संघ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
शिर्डी Indian Womens Blind Cricket Team at Shirdi : भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या संपूर्ण संघानं आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाच्या यशामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे संघाचे महासचिव शैलेंद्र यादव व टीमची कर्णधार दीपिका टी. सी. यांनी साई दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, आज खूप आनंदाची गोष्ट आहे. भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघ विश्वचॅम्पियन टीम बनली आहे. आज संपूर्ण टीम शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आली असून टीममधील सर्व खेळाडूंनी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी टीममधील सर्व खेळाडूंना साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घडवलं आहे. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन आम्हाला खूप आनंद झाला असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं आहे.

विश्वविजेता भारतीय टी-20 संघ (ETV Bharat Reporter)

संभाजीनगरहून मुंबईला जाताना घेतलं दर्शन : भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर देशभरात कौतुक केलं जात आहे. तसंच ठिकठिकाणी टीमचा सन्मान देखील केला जात आहे. विजयानंतर क्रिकेट टीमचा जालना इथं सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रम संपल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथून विमानानं दिल्लीकडे रवाना होणार होते. मात्र सर्व विमानं रद्द झाल्यानं संघ छत्रपती संभाजीनगर येथून कारनं मुंबईकडे रवाना झाली होती. मात्र मध्येच एका हॉटेलला जेवणासाठी टीम थांबल्यानंतर समजलं की साईबाबांची शिर्डी अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर आहे. हे ऐकून आम्ही सर्वजण खुश झालो आणि तिथून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो, असं भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाचे महासचिव शैलेंद्र यादव यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं आहे.

Indian Womens Blind Cricket Team at Shirdi
विश्वविजेता भारतीय टी-20 संघ (ETV Bharat Reporter)

कर्णधार काय म्हणाली : भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघातील एक-दोन खेळाडू सोडले तर सर्वजण आज पहिल्यांदाच शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले आहेत. मी देखील अनेक वर्षांपासून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याचा विचार करत होतो. मात्र येणं होत नव्हतं. आज अचानक शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी माझ्यासह संपूर्ण टीमला येण्याचं भाग्य मिळालं आहे. हा योग नाही तर साईबाबांचा खूप मोठा चमत्कार आहे, असंही यावेळी भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाचे महासचिव शैलेंद्र यादव यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं आहे. आज साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं असून साईबाबांचा आशीर्वाद आज आम्ही घेऊन जात आहोत. साईबाबांचा हा आशीर्वाद आम्ही पुढं घेऊन जाणार असून पुढील काळात खेळाडू आणखी चांगलं प्रदर्शन करतील आणि देशाचं नाव अजून पुढे घेऊन जातील असा विश्वास यावेळी भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाची कर्णधार दीपिका टी. सी. यादव हिनं व्यक्त केला आहे.

Indian Womens Blind Cricket Team at Shirdi
विश्वविजेता भारतीय टी-20 संघ (ETV Bharat Reporter)

संस्थानच्या वतीनं संघाचा सत्कार : भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड विश्वचषक स्पर्धेत ऐतिहासिक विजय मिळवणारी टीम शिर्डी इथं साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार असल्यानं स्वतः साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी या टीमचं मंदिरात स्वागत करत टीममधील सर्व खेळाडूंना साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घडवलं आहे. यावेळी भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड विश्वचषक स्पर्धेत मिळालेली ट्रॉफी साईबाबांच्या समाधीसमोर ठेवून साईंचा आशीर्वाद घेतला आहे. साई दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते विजेत्या खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला असून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.

