स्मृती-शेफालीची आक्रमक खेळी; टीम इंडियाचा विजयी 'चौकार'
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथ्या सामन्यात विजयी घोडदौड सुरु ठेवत सामना 30 धावांनी जिंकला आहे.
Published : December 29, 2025 at 9:23 AM IST
तिरुवनंतपुरम INDW vs SLW 4th T20I : भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथ्या सामन्यात टीम इंडियानं शानदार कामगिरी करत 30 धावांनी विजय मिळवला. टॉस गमावून प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या भारतीय महिला संघानं शेफाली आणि मंधानाच्या शानदार फलंदाजीमुळं 20 षटकांत 2 गडी गमावून 221 धावा केल्या. टीम इंडियाच्या एकूण धावसंख्येच्या तुलनेत, श्रीलंकेच्या महिला संघानं फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली, परंतु 20 षटकांत 6 गडी गमावून त्यांना फक्त 191 धावाच करता आल्या.
अरुंधती आणि वैष्णवीची दमदार गोलंदाजी : मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये फलंदाजीत खराब कामगिरी करणाऱ्या श्रीलंकेच्या महिला संघानं या सामन्यात थोडी चांगली कामगिरी केली. कर्णधार चामारी अटापट्टू आणि हसिनी परेरा यांच्यात 59 धावांची सलामी भागीदारी करुन श्रीलंकेच्या महिला संघानं डावाची सुरुवात केली. अरुंधती रेड्डी यांनी हसिनी परेराला 33 धावांवर बाद करुन ही धोकादायक भागीदारी मोडली. त्यानंतर इमेशा दुलानी फलंदाजीला आल्या आणि त्यांनी कर्णधार अटापट्टूला उत्तम साथ दिली आणि दुसऱ्या विकेटसाठी 57 धावांची भागीदारी केली. श्रीलंकेच्या महिला संघानं 116 धावांवर त्यांची दुसरी विकेट गमावली, जेव्हा कर्णधार चामारी अटापट्टू 52 धावांवर वैष्णवी शर्माच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. येथून, टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांवर दबाव आणला आणि त्यांची धावगती कमी केली. श्रीलंकेच्या महिला संघाला 20 षटकांत 6 गडी गमावून फक्त 191 धावा करता आल्या. टीम इंडियाकडून अरुंधती रेड्डी आणि वैष्णवी शर्मानं प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. दरम्यान, श्री चरणी यांनी एक विकेट घेण्यातही यश मिळवलं.
टीम इंडियाची टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या : या मालिकेत पहिल्यांदाच प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय महिला संघानं उत्कृष्ट फलंदाजी केली. टीम इंडियानं 20 षटकांत फक्त दोन गडी गमावून 221 धावा केल्या आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांच्या सर्वोच्च धावसंख्येचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. भारताकडून स्मृती मंधानानं 80 आणि शेफाली वर्मानं 79 धावा केल्या, तर ऋचा घोषनंही नाबाद 40 धावांची शानदार खेळी केली.
