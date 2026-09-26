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भारताच्या लेकींनी मैदान मारलं! इराणला पराभूत करत जिंकलं सलग दुसरं गोल्ड मेडल

भारतीय महिला कबड्डी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारतानं दुसऱ्या सत्रात उल्लेखनीय पुनरागमन करत इराणला 37-34 नं पराभूत केलं.

Asian Games 2026 Kabaddi
भारतीय महिला कबड्डी संघ (DD India X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 10:55 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Kabaddi : भारतीय महिला कबड्डी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारतानं दुसऱ्या सत्रात उल्लेखनीय पुनरागमन करत इराणला 37-34 नं पराभूत केलं. भारतीय संघानं यापूर्वी हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि इराण यांच्यातील ही तिसरी लढत होती आणि भारतानं यापूर्वी दोन्ही वेळा विजय मिळवला आहे. भारतीय संघानं संपूर्ण स्पर्धेत दमदार कामगिरी करत अपराजित राहून सुवर्णपदकाचं यशस्वीपणे रक्षण केलं.

अटीतटीच्या सामन्यात भारताचा विजय : सामना सुरुवातीला दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा होता. मात्र, भारतीय संघानं हळूहळू आघाडी घेतली. भारताचं पारडं जड दिसत होतं. भारतानं पहिलं सत्र जिंकलं आणि नंतर दुसऱ्या सत्रात पिछाडीवरुन पुनरागमन केलं. इराणनं दुसऱ्या सत्रात जोरदार पुनरागमन करत भारतावर दबाव आणला. मात्र, भारतानंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भारतानं शेवटच्या पाच मिनिटांत आपलं आक्रमण सुरु ठेवलं आणि इराणला बॅकफूटवर ढकललं.

इराणच्या चुकांचा भारताला फायदा : सामन्यादरम्यान अनेक दबावाचे क्षण आले, ज्यामुळं भारतीय संघाची कसून परीक्षा झाली आणि सामना बहुतांश वेळ अटीतटीचा राहिला. पण इराणच्या बचावफळीतील एका मोठ्या चुकीमुळं भारताला आघाडी घेता आली. त्यानंतर भारतानं उत्कृष्ट कामगिरी करत, ऑल-आऊट करुन 13-10 अशी आघाडी घेतली. भारतीय महिला संघानं मध्यंतरापर्यंत आघाडी घेतली होती. मात्र, इराणनं हे अंतर कमी केलं. पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली, पण भारतीय संघानं पुनरागमन केलं. पहिल्या सत्रात भारतानं इराणवर 22-16 अशी आघाडी घेतली.

दुसऱ्या सत्रात इराणचं पुनरागमन : पहिल्या सत्रात पिछाडीवर पडल्यानंतर, इराणनं दुसऱ्या सत्रात पुनरागमन केलं. इराणनं भारतीय खेळाडूंवर दबाव आणला आणि त्यांच्यासाठी गोष्टी कठीण केल्या. भारत आणि इराणमधील अंतरही कमी झालं. या काळात इराणनं भारतावर ऑल-आऊट केलं, पण भारतानं एका गुणाची आघाडी टिकवून ठेवली. मात्र, ऑल-आऊटनंतर भारतीय खेळाडूंनी पुनरागमन केलं आणि उत्कृष्ट बचावात्मक खेळ दाखवला. त्यानंतर भारतानं सलग गुण मिळवून आपली आघाडी अधिक मजबूत केली.

गट फेरीत इराण पराभूत : आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या गट फेरीत भारत आणि इराण देखील एकमेकांसमोर आले होते. भारतीय संघानं तो सामना 37-23 नं जिंकला.

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TAGGED:

INDIA BEAT IRAN FINAL ASIAN GAMES
भारतीय महिला कबड्डी संघ गोल्ड मेडल
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गोल्ड मेडल
भारत विरुद्ध इराण अंतिम सामना
INDIAN WOMEN KABADDI TEAM GOLD

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