'अपराजित' भारतीय संघानं सलग तिसऱ्यांदा जिंकली आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी; फायनलमध्ये शेजाऱ्यांचा सहज पराभव
भारतीय महिला हॉकी संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 जिंकली.
Published : November 29, 2026 at 9:21 AM IST
भोपाळ India Women Hockey Team : भारतीय महिला हॉकी संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 जिंकली. शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतानं चीनला 3-1 नं पराभूत करुन आपलं सलग तिसरं विजेतेपद पटकावलं. या विजयामुळं भारतीय संघानं स्पर्धेच्या इतिहासातील आपलं चौथं विजेतेपद मिळवले. विजेतेपदाच्या सामन्यात दीपिका भारताच्या विजयाची नायिका ठरली, तिनं पेनल्टी कॉर्नरवर दोन शानदार गोल केले. इशिकानंही मैदानावर एक गोल करुन संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. चीनकडून चेन युजूननं एकमेव गोल केला.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄! 🇮🇳🏆 A stunning 3-1 victory over China seals the title as India successfully defend their crown and create history with a record-breaking FOURTH Women’s Asian Champions Trophy triumph! 😍🥳 With four titles, including a hat-trick, India become the most successful team in the history of the competition! 🙌🔥 2016, 2023, 2024, 2026 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
दीपिकानं पालटलं सामन्याचं चित्र : अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीला चीननं आक्रमक खेळ करत भारतीय बचावावर दबाव आणला. 25व्या मिनिटाला चेन युजूननं मैदानावर गोल करुन संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या सत्रात भारतीय संघाला बरोबरी साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. मात्र, दुसऱ्या सत्रात भारतीय खेळाडूंनी उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. 38व्या मिनिटाला दीपिकानं पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन भारताला 1-1 अशी बरोबरी साधून दिली. नंतर, 42व्या मिनिटाला, नेहा गोयल आणि नवनीत कौर यांच्या उत्कृष्ट समन्वयानंतर मिळालेल्या संधीचं इशिकानं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर अवघ्या एका मिनिटानं, 43व्या मिनिटाला, दीपिकानं पेनल्टी कॉर्नरवरुन अचूक फटका मारुन आणखी एक गोल केला. या गोलमुळं भारताची आघाडी 3-1 अशी वाढली. त्यानंतर भारतीय संघानं चीनला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही आणि सामना जिंकला.
𝐅𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🇮🇳🏆 The Indian Women’s Team lift the trophy and celebrate a historic triumph on the podium after a 3-1 victory over China, successfully defending their crown and becoming the most successful team in Asian Champions Trophy history with a record FOUR titles! 🙌🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
दीपिका स्पर्धेतील सर्वाधिक गोल करणारी खेळाडू : भारतीय संघाच्या विजयात दीपिकाची कामगिरी उत्कृष्ट होती. तिनं संपूर्ण स्पर्धेत एकूण 10 गोल करुन सर्वाधिक गोल करणारी खेळाडू होण्याचा मान मिळवला. यापैकी नऊ गोल पेनल्टी कॉर्नरवरुन आणि एक गोल मैदानावरुन केला होता.
भारतीय संघ स्पर्धेत अपराजित : भारतीय महिला हॉकी संघानं संपूर्ण स्पर्धेत आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि एकही सामना गमावला नाही. भारतानं राऊंड रॉबिन टप्प्यात चीनला 6-2 नं हरवलं. त्यानंतर, संघानं अंतिम सामन्यात चीनला पुन्हा एकदा हरवून विजेतेपद पटकावलं. यापूर्वी, भारतानं 2023 मध्ये रांची आणि 2024 मध्ये राजगीर इथं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. आता, 2026 मध्ये, भारतीय संघानं सलग तिसऱ्यांदा ही ट्रॉफी जिंकून आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे.
Recognising their historic achievement! 🇮🇳🏆 Hockey India announces that each player of the Indian Women’s Team will receive ₹3 lakh, while every member of the support staff will receive ₹1.5 lakh for their triumphant campaign at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 👏🎉 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
जागतिक क्रमवारीत ऐतिहासिक कामगिरी : हे वर्ष भारतीय महिला हॉकी संघासाठी अनेक अर्थांनी संस्मरणीय ठरलं आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी जपानविरुद्ध 4-0 असा विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय संघानं जागतिक क्रमवारीत आपलं सर्वोच्च स्थान गाठलं. इतकंच नाही, तर यावर्षी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चीनला 1-0 नं पराभूत करून, भारतीय संघानं थेट 2028 च्या ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळवली. भारतीय महिला हॉकी संघानं जिंकलेलं हे विजेतेपद देशासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. दीपिका, इशिका आणि संपूर्ण संघाच्या उत्कृष्ट कामगिरीनं आंतरराष्ट्रीय हॉकीमध्ये भारताची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
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