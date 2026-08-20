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Hockey World Cup: भारतीय महिला संघासमोर इंग्रजांचं चॅलेंज; पुढच्या फेरीत जाण्यासाठी विजय अनिवार्य

भारतीय महिला संघ विश्वचषकात 'पूल डी' मध्ये आहे, जिथं त्यांनी चीनविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला आणि तो 2-2 असा बरोबरीत सोडवला.

Women's Hockey World Cup
भारतीय महिला संघासमोर इंग्रजांचं चॅलेंज (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 5:13 PM IST

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मुंबई Women's Hockey World Cup : बेल्जियम आणि नेदरलँड्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होत असलेल्या हॉकी विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय पुरुष हॉकी संघानं अव्वल 8 संघांमध्ये आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं असलं तरी, आता सर्वांचं लक्ष भारतीय महिला संघावर लागलं आहे. भारतीय महिला संघ विश्वचषकात 'पूल डी' मध्ये आहे, जिथं त्यांनी चीनविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला आणि तो 2-2 असा बरोबरीत सोडवला. आपल्या दुसऱ्या सामन्यात, त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा 6-1 अशा मोठ्या फरकानं पराभव केला.

भारताला विजयाची गरज : सध्या, भारतीय महिला संघ 'पूल डी' मध्ये 4 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर 9 गुणांसह चीन अव्वल स्थानी आहे. त्यामुळं, इंग्लंडविरुद्धचा 'पूल डी' मधील त्यांचा अंतिम सामना भारतीय महिला हॉकी संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विजय मिळवल्यास त्यांना अव्वल 8 संघांमध्ये स्थान मिळेल. सामना बरोबरीत सुटल्यास भारत पुढील फेरीत प्रवेश करेल, तर पराभव झाल्यास उपांत्य फेरी गाठण्याच्या त्यांच्या आशा संपुष्टात येतील.

इंग्लंडविरुद्ध भारतीय महिला संघाची कामगिरी कशी? : हॉकी विश्वचषकाच्या इतिहासातील भारतीय महिला संघाची सर्वात प्रभावी कामगिरी 1974 मध्ये झाली होती, जेव्हा त्यांनी उपांत्य फेरी गाठली होती. त्यानंतर भारतीय संघाला ही कामगिरी पुन्हा करता आलेली नाही. इंग्लंड महिला संघाविरुद्ध भारतीय महिला हॉकी संघाच्या कामगिरीवर नजर टाकल्यास, दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 11 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी इंग्लंड महिला संघानं पाच सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय महिला संघानं तीन सामने जिंकले आहेत. इतर तीन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारतीय महिला संघानं इंग्लंडला शेवटचा पराभव 2025 मध्ये प्रो लीग सामन्यात केला होता.

सामना कधी, कुठं आणि कधी पाहायचा : हॉकी विश्वचषक 2026 मधील भारत आणि इंग्लंड महिला संघांमधील पूल डी चा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:30 वाजता सुरू होईल आणि त्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. या सामन्याचं ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार ॲपवर केलं जाईल, जिथं चाहते सहजपणे लॉग इन करून सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील.

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