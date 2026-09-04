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दुसऱ्या सर्वोत्तम विजयासह टीम इंडिया थाटात सेमीफायनलमध्ये; आशिया चषकात हाँगकाँगचा उडवला धुव्वा

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं हाँगकाँगला 137 धावांनी पराभूत करत, महिला आशिया कप 2026 मध्ये आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला.

Team India
भारतीय महिला क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 9:45 AM IST

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दुबई Team India : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं हाँगकाँगला 137 धावांनी पराभूत करत, महिला आशिया कप 2026 मध्ये आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. या विजयामुळं भारतीय संघानं उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं असून, असं करणारा पहिलाच संघ ठरला आहे. स्मृती मंधानाच्या विक्रमी शतकानंतर उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर भारतानं गुरुवारी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या 'अ' गटातील सामन्यात एक मोठा विजय मिळवला. महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भारताचा हा दुसरा सर्वात मोठा विजय आहे. भारताचा सर्वात मोठा विजय 2018 मध्ये मलेशियाविरुद्ध 142 धावांनी नोंदवला होता.

हाँगकाँगवर एकतर्फा विजय : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं निर्धारित 20 षटकांत 193/5 अशी भक्कम धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात, भारतीय गोलंदाजांसमोर हाँगकाँगची फलंदाजी कोसळली आणि संपूर्ण संघ अवघ्या 12 षटकांत 56 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी दीप्ती शर्मानं उत्कृष्ट गोलंदाजी करत तीन बळी घेतले. दरम्यान, श्री चरानी, ​​नंदिनी शर्मा आणि प्रतिका रावल यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेत हाँगकाँगचा डाव लवकर संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

भारतीय महिला संघाचे टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठे विजय :

  • 142 धावा विरुद्ध मलेशिया, क्वालालंपूर (2018)
  • 137 धावा विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई (2026)*
  • 104 धावा विरुद्ध युएई, सिल्हेट (2022)
  • 100 धावा विरुद्ध बार्बाडोस, बर्मिंगहॅम (2022)

स्मृतीची वादळी खेळी : स्मृती मंधाना या सामन्याची स्टार ठरली. या भारतीय सलामीवीर फलंदाजानं 64 चेंडूंमध्ये 124 धावांची स्फोटक खेळी केली. तिच्या या खेळीत 14 चौकार आणि सात षटकारांचा समावेश होता. स्मृतीनं शेफाली वर्मासोबत पहिल्या विकेटसाठी 74 धावांची भागीदारी करुन भारताला वेगवान सुरुवात करुन दिली. शेफालीनं 17 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या. स्मृतीची खेळी विक्रमांनी परिपूर्ण होती. आपल्या 18 व्या आंतरराष्ट्रीय शतकासह, तिनं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मेग लॅनिंगला मागे टाकलं आणि महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारी फलंदाज बनली. स्मृतीच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील हे दुसरं शतक होतं.

इतकंच नाही तर, आपल्या खेळीदरम्यान स्मृतीनं मिताली राजचा 10868 आंतरराष्ट्रीय धावांचा विक्रमही मोडला. यासह, ती महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू बनली. मात्र, स्मृती वगळता, भारतीय मधल्या फळीतील फलंदाजांना धावगती वाढवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. प्रतिका रावलनं 12 चेंडूंमध्ये 10 धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौर 9 चेंडूंमध्ये 10 धावा करुन बाद झाली, तर ऋचा घोषनं 13 चेंडूंमध्ये 11 धावा केल्या. आशिया कप 2026 मध्ये सलग दोन विजय नोंदवल्यानंतर, भारतीय संघ 5 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानचा सामना करेल. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

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TAGGED:

2ND BIGGEST WIN TERMS OF RUNS
INDIA BEAT HONG KONG BY 137 RUNS
SMRITI MANDHANA NAMED POTM
INDIA VS HONG KONG MATCH
WOMENS ASIA CUP 2026

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