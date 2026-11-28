विश्वविजेते प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार साईचरणी लीन; भारतीय संघाच्या कामगिरीबाबत म्हणाले...
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा सत्कार केला.
Published : November 28, 2026 at 3:55 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) Amol Muzumdar : भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी पुढील पाच वर्षांत भारतीय महिला क्रिकेट संघ जागतिक क्रिकेटमध्ये वर्चस्व निर्माण करेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. सध्याच्या भारतीय महिला संघात प्रचंड गुणवत्ता असून त्याहूनही अधिक प्रतिभावान खेळाडू अंडर-15 आणि अंडर-19 गटांतून पुढं येत आहेत, त्यामुळं आगामी काळात भारतीय महिला क्रिकेटला नवी उंची गाठता येईल असा आशावाद अमोल मुजुमदार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलतांना व्यक्त केला.
काय म्हणाले अमोल मुजुमदार? : भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला. साई दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत बोलताना अमोल मुजुमदार यांनी मोठा विश्वास व्यक्त केला. पुढील पाच वर्षांत भारतीय महिला संघ जागतिक क्रिकेटमध्ये वर्चस्व निर्माण करण्याच्या मार्गावर असेल असं ते म्हणाले. सध्याच्या संघामध्ये प्रचंड गुणवत्ता आहे. मात्र, अंडर-15 आणि अंडर-19 वयोगटांतून पुढं येणाऱ्या खेळाडूंची गुणवत्ता आणखी प्रभावी आहे. या युवा खेळाडूंना आगामी काही वर्षांत मोठ्या व्यासपीठावर खेळताना पाहायला मिळेल. त्यामुळं भारतीय महिला क्रिकेटचं भविष्य अत्यंत उज्ज्वल असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विश्वचषक विजयापाठोपाठ अव्वल स्थान टिकवण्याचं आव्हान : मागील वर्षी विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघासमोर आता जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवणं आणि ते दीर्घकाळ टिकवून ठेवणं हे महत्त्वाचं उद्दिष्ट असल्याचं मुजुमदार यांनी सांगितलं. अव्वल स्थानावर पोहोचण्यासाठी जितकी मेहनत आवश्यक असते, तितकीच मेहनत ते स्थान टिकवून ठेवण्यासाठीही करावी लागते. यासाठी खेळाडू सपोर्ट स्टाफ, प्रशासन आणि बीसीसीआय या सर्व स्तरांवर सातत्यानं प्रयत्न सुरु आहेत. संघाला जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनवण्यासाठी सर्वजण एकत्रितपणे काम करत असल्याचं अमोल मुजुमदार यांनी नमूद केलं.
फिटनेस आणि क्षेत्ररक्षणावर विशेष भर : जागतिक क्रिकेटमध्ये वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी भारतीय संघाची फिटनेस आणि क्षेत्ररक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावणं आवश्यक असल्याचं मुजुमदार यांनी स्पष्ट केलं. खेळाडूंची शारीरिक क्षमता, मैदानावरील चपळता आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण या बाबींमध्ये सातत्यानं सुधारणा होणं गरजेचं आहे. संघाची फिटनेस आणि फिल्डिंग अधिक दर्जेदार झाली. तर भारताचं जागतिक क्रिकेटवरील वर्चस्वाचे स्वप्न दूर राहणार नाही असा विश्वास अमोल मुजुमदार यांनी व्यक्त केला.
WPL आणि समान मानधनामुळं महिला क्रिकेटला नवी दिशा : भारतीय महिला क्रिकेटच्या प्रगतीमध्ये वुमन्स प्रीमियर लीग (WPL) आणि महिला खेळाडूंना पुरुष खेळाडूंप्रमाणे समान मानधन देण्याच्या धोरणाचं योगदान अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं मुजुमदार यांनी अधोरेखित केलं. बीसीसीआयचे प्रशासक आणि जय शाह यांच्या पुढाकारातून सुरु झालेली वुमन्स प्रीमियर लीग तसंच महिला आणि पुरुष क्रिकेटपटूंना समान मानधन देण्याच्या निर्णयामुळं महिला क्रिकेटला मोठं प्रोत्साहन मिळालं आहे. या निर्णयांचा भारतीय महिला संघाच्या प्रगतीवर सकारात्मक परिणाम झाला असून त्याचं महत्त्व शब्दांत व्यक्त करणं कठीण असल्याचंही अमोल मुजुमदार म्हणाले. WPL मुळं देशातील अनेक नवोदित आणि गुणवत्तापूर्ण खेळाडूंना स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी मोठं व्यासपीठ उपलब्ध झालं आहे. 20 ते 25 हजार प्रेक्षकांसमोर खेळण्याचा अनुभव खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवतो. मोठ्या प्रेक्षकवर्गासमोर खेळताना दबाव हाताळण्याची क्षमता विकसित होते आणि खेळात अधिक निखार येतो. WPL सुरु होणं ही भारतीय महिला क्रिकेटसाठी अत्यंत आवश्यक बाब होती. या स्पर्धेमुळं देशाला अनेक जागतिक दर्जाचे खेळाडू मिळण्यास मदत झाली असल्याचं अमोल मुजुमदार यांनी सांगितलं.
साईबाबांच्या दर्शनानं मनाला वेगळीच शांती मिळते : शिर्डी भेटीच्या अनुभवाबद्दल बोलताना अमोल मुजुमदार म्हणाले की, शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आल्यानंतर नेहमीच मन प्रसन्न होतं. इथं आल्यानंतर मनाला एक वेगळीच शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. जेव्हा केव्हा शिर्डीला येण्याचा योग येतो, तेव्हा मन शांत आणि प्रसन्न होतं. आजही साईबाबांच्या दर्शनासाठी त्याच श्रद्धेनं आलो असून बाबांकडे मनःशांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मागितल्याचं अमोल मुजुमदार यांनी सांगितलं.
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