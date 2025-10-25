विजयी शेवट करण्यासाठी भारतीय महिला ब्रिगेड मैदानात; बांगलादेशविरुद्ध सेमीफायनलची करणार तयारी
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या सामन्यानंतरच महिला विश्वचषक 2025 च्या उपांत्य फेरीचं वेळापत्रक स्पष्ट होईल.
Published : October 25, 2025 at 3:27 PM IST
नवी मुंबई INDW vs BANW ODI : आयसीसी महिला विश्वचषकातील साखळी फेरीतील टीम इंडियाचा अखेरचा सामना रविवारी बांगलदेशविरुद्ध रविवारी येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाईल. या सामन्याच्या निकालाचा टीम इंडियावर फारसा फरक पडणार नाही. कारण बांगलादेशला नमवूनही भारताला गुणतालिकेत चौथ्याच स्थानावर समाधान मानावं लागेल. मात्र तरीही सेमी फायनलपूर्वीचा हा समाना जिंकून सकारात्मक मानसिकतेनं महत्त्वाच्या सामन्यात मैदानात उतरणं गरजेचं आहे.
बांगलादेशविरुद्ध शेवटचा सामना : भारतात होत असलेल्या या विश्वचषकात भारत वगळता अन्य आशियाई संघांची कामगिरी निराशाजनकच राहिली आहे. सह-यजमान श्रीलंकेनं केवळ एक विजय मिळवला तर पाकिस्तानला सात सामन्यात एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळं कोऱ्या पाटीसहच पाकिस्तानला घरी परतावं लागलं. बांगलादेशनं साखळी सामन्यात पाकिस्तानविरोधात एकमेव विजयाची नोंद केली. त्या सामन्यात बांगलादेशनं पाकिस्तानला 7 विकेटनं पराभूत केलं होतं. त्यामुळं रविवारच्या सामन्यात भारतासमोर फारंस मोठं आव्हान नसण्याची शक्यता आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मोठ्या विजयानं बदलली मानसिकता : सलग तीन पराभवांनंतर टीम इंडियानं न्यूझीलंडवर मिळवलेला मोठा विजय हा टीमला एक सकारात्मक मानसिकता देणारा ठरला आहे. या सामन्यात घरच्या मैदानात पहिल्यांदाच टीम इंडियाची 'ताईगिरी' पाहायला मिळाली. स्मृती आणि प्रतिकानं रचलेली द्विशतकी सलामी भागीदारी, त्यानंतर मुंबईकर जेमिमाची फटकेबाजी आणि त्यानंतर भारतीय गोलंदाजीसह क्षेत्ररक्षणातही दिसलेली ऊर्जा सकारात्कम होती. टीम इंडिया आपला हाच फॉर्म रविवारी बांगलादेशसमोरही कायम राखेल अशी आशा क्रिकेटप्रमी व्यक्त करत आहेत. जेणेकरुन गुरूवारच्या सामन्यात टीम इंडिया नव्या जोमात मैदानात उतरु शकेल.
भारतीयांच्या नजरा शनिवारच्या निकालाकडे : ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि भारत या चार संघांनी महिला विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. मात्र अजूनही कोणत्या संघाचा सामना कुणाशी होणार हे स्पष्ट झालेलं नाही. या चारही संघांचा लीग स्टेजमधील एक-एक सामना बाकी आहे. शनिवारी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका या पॉईंट्स टेबलवरील टॉपच्या संघातील सामन्याचा निकाल हे चित्र स्पष्ट करेल. या सामन्याचा निकाल ठरवेल की लीग स्टेजमध्ये पहिल्या क्रमांकावर कोणाता संघ असेल. त्यामुळं ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या सामन्यानंतरच महिला विश्वचषक 2025 च्या उपांत्य फेरीचं वेळापत्रक स्पष्ट होईल. भारत चौथ्या स्थानी असल्यानं त्यांना पहिल्या क्रमांकाच्या संघाशी दोन हात करावे लागतील. साखळी सामन्यात दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही संघांकडून भारताला पराभव मिळाला आहे. त्यामुळं 30 ऑक्टोबरला नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडीयमवर होणाऱ्या दुसऱ्या सेमी फानलमध्ये 'त्या' पराभवाची सव्याज परफेड करण्यास हरमनप्रितची टीम इंडिया उत्सुक आहे.
