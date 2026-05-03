'आम्ही पुन्हा वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी सज्ज'; क्रिकेटपटू जेमिमा रोड्रिग्स आणि प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी व्यक्त केला विश्वास

'आम्ही पुन्हा वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी सज्ज' (ETV Bharat Reporter)
Published : May 3, 2026 at 6:56 PM IST

मुंबई Amol Muzumdar : यंदाच्या भारतीय महिला क्रिकेट संघामध्ये कॉन्फिडन्स मोठ्या प्रमाणावर आहे. आम्हाला चांगला खेळ खेळून यंदाचा वर्ल्ड कप सुद्धा जिंकायचा आहे, किंबहुना तो आम्ही जिंकूच असा माझा विश्वास असल्याचं भारतीय महिला क्रिकेटपटू जेमिमा रोड्रिग्सनं म्हटलंय. आय.आय.एस.एम इन्स्टिट्यूट तर्फे मुंबईमध्ये पदवीधरकांना पदवीचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार व महिला क्रिकेटपटू जेमिमा रोड्रिग्स उपस्थित होते.

काय म्हणाली जेमिमा : याप्रसंगी बोलताना जेमिमा म्हणाली, "गेल्या वर्षी वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आमची मनस्थिती अजून चांगली झाली आहे. आम्ही थांबलेलो नाही. आम्ही अजून मेहनत करत आहोत. आम्हाला अजून वर्ल्ड कप जिंकायचे आहेत. टीमसाठी नेहमीच चांगलं खेळण्यासाठी सर्वच खेळाडू तयारी करत असतात. मी देखील करत आहे. मात्र आम्ही सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ एकत्र मिळून चांगली मेहनत करत असून वर्ल्ड कप घेण्यासाठी तयार आहोत." याशिवाय जेमिमानं महिला क्रिकेटपटूंना मेहनत करण्याचा सल्ला दिला. आपण चांगला इंटेंशननं गोष्टी करत राहिलो, मेहनत करत राहिलो तर नक्कीच आपल्या मेहनतीला फळ मिळतं, असं जेमिमा म्हणाली.

नंदिनी शर्माचं संघात स्वागत : आगामी महिला टी-20 विश्वचषकासाठी टीम इंडियात नंदिनी शर्मा या चंदीगडच्या 24 वर्षीय वेगवान गोलंदाजाचा समावेश झाला आहे. यावर प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी तिचं संघामध्ये स्वागत केलं. तर जेमिमानंही नंदिनी टीममध्ये आल्यामुळं नक्कीच तिच्यासोबत खेळायला अजून मजा येणार असल्याचं म्हटलं. वुमन इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये ज्या प्रकारे तिनं खेळ दाखवला आहे, याचं आम्हा सगळ्यांना कौतुक असल्याचंही यावेळी जेमिमा म्हणाली.


इंग्लंडमध्ये नक्कीच वर्ल्ड कप जिंकू : वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी तयारी करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यासाठीचा कॅम्प लवकरच आम्ही पूर्ण करणार आहोत. या कॅम्पमध्ये आम्ही वर्ल्ड कप साठीची तयारी करणार आहे. तसंच एक्सपिरियन्स आणि कॉन्फिडन्सच्या जोरावर इंग्लंडमध्ये जाऊन आम्ही नक्कीच वर्ल्ड कप जिंकू असा माझा विश्वास असल्याचं भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, रुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

टी-20 विश्वचषकात भारताचे सामने :

  • 14 जून: भारत विरुद्ध पाकिस्तान
  • 17 जून: भारत विरुद्ध नेदरलँड्स
  • 21 जून: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
  • 25 जून: भारत विरुद्ध बांगलादेश
  • 28 जून: भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया

