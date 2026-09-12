भारतासमोर गतविजेत्या श्रीलंकेचं आव्हान; मागील पराभवाचा बदला पूर्ण करण्याची संधी
भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2026 च्या महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात गतविजेत्या श्रीलंकेचा सामना करेल. भारतीय संघ आपल्या मागील हंगामातील पराभवाचा बदला घेण्याच्या प्रयत्नात असेल.
Published : September 12, 2026 at 2:48 PM IST
दुबई INDW vs SLW Final : भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2026 च्या महिला टी-20 आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात गतविजेत्या श्रीलंकेचा सामना करेल. भारतीय संघ आपल्या मागील हंगामातील पराभवाचा बदला घेण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांनी या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपर्यंतचा प्रवास प्रभावी केला असून, एकही सामना न हरता विजेतेपदाच्या सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. भारतीय संघानं उपांत्य फेरीत बांगलादेश महिला संघाचा सामना केला आणि 40 धावांनी विजय मिळवला. तर श्रीलंकेच्या महिला संघानं पाकिस्तानविरुद्धचा उपांत्य फेरीचा सामना 4 गडी राखून जिंकला. आता सर्वांचं लक्ष 13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यावर लागलं आहे, जिथं आतापर्यंतच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारतीय संघाचंच वर्चस्व राहिलं आहे.
Sri Lanka are thoroughly deserving finalists and now have a chance to make it back-to-back titles 🇱🇰👌#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC pic.twitter.com/GO6LkE9BLC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026
श्रीलंकेविरुद्ध भारतीय संघाची कामगिरी उत्कृष्ट : इतर आशियाई संघांप्रमाणेच, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी आहे. भारतीय संघानं महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये श्रीलंकेचा 31 वेळा सामना केला असून, त्यापैकी 25 सामने जिंकले आहेत, तर केवळ पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे आणि एक सामना रद्द झाला आहे. भारतीय महिला संघाची कामगिरी पाहता, त्यांना अंतिम सामन्यात जेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानलं जाऊ शकतं, परंतु श्रीलंकन संघाचा फॉर्म आणि दुबईची संथ खेळपट्टी पाहता, हा अंतिम सामना आव्हानात्मक असेल. या सामन्यात सर्वांचं लक्ष कर्णधार हरमनप्रीत कौरवर असेल, जिनं फलंदाजीत या स्पर्धेत आतापर्यंत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही.
𝐎𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧 👑🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvBANW #ACC pic.twitter.com/FMEO3LQaQ1— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2026
आशिया कपमध्ये आतापर्यंत फक्त एकच पराभव : महिला टी-20 आशिया कपमधील भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघांमधील हेड टू हेडचा विक्रम प्रभावी राहिला आहे, ज्यात भारतीय संघानं चार सामने जिंकले आहेत आणि श्रीलंकेनं एक सामना जिंकला आहे. 2024 मध्ये महिला टी-20 आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेनं भारतीय संघाचा पराभव केला होता, त्या सामन्यात श्रीलंकेनं 8 गडी राखून एकतर्फी विजय मिळवला होता.
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