म्युनिक शूटिंग विश्वचषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; मनू भाकर तीन प्रकारांमध्ये होणार सहभागी

नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (NRAI) निवड समितीनं आयएसएसएफ विश्वचषक म्युनिकसाठी 22 सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली आहे.

मनू भाकर (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 9:51 AM IST

Munich Shooting World Cup : नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (NRAI) निवड समितीनं आयएसएसएफ विश्वचषक म्युनिकसाठी 22 सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती मनू भाकर आणि सहकारी ऑलिम्पियन व विश्व चॅम्पियनशिप पदक विजेती ईशा सिंग या दोघी दोन वैयक्तिक पिस्तूल स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडू आहेत. मनू मिश्र सांघिक पिस्तूल स्पर्धेतही भाग घेणार आहे.

26 ते 31 मे दरम्यान होणार आयोजन : आयएसएसएफ रायफल/पिस्तूल विश्वचषक स्पर्धा जर्मनीतील म्युनिक इथं 26 ते 31 मे दरम्यान आयोजित केली जाईल. क्रीडाविश्वात ही स्पर्धा पारंपरिकरित्या एक अत्यंत प्रतिष्ठित वार्षिक स्पर्धा मानली जाते. जर्मन राजधानीतील प्रतिष्ठित ऑलिम्पियाशे बेनलागे इथं मंगळवारी 25 मीटर पिस्तूल महिला प्रिसिजन स्टेज स्पर्धेला सुरुवात होईल. त्यानंतर 10 मीटर एअर पिस्तूल पुरुष पात्रता फेरी आणि महिला 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स एलिमिनेशन फेरी सुरु होईल, आणि त्यानंतर 10 मीटर एअर रायफल पुरुष स्पर्धेची पात्रता फेरी होईल. पहिल्या दिवशी दोन अंतिम सामने होणार आहेत. यामध्ये 10 मीटर एअर पिस्तूल पुरुष आणि 10 मीटर एअर रायफल पुरुष या स्पर्धांचा समावेश आहे.

80 देशांचे खेळाडू होणार सहभागी : विश्वचषक स्पर्धेत 80 देशांतील एकूण 696 खेळाडूंनी प्रवेश घेतला आहे. यामध्ये अनेक ऑलिम्पिक आणि विश्वविजेत्यांचा समावेश आहे, जे या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या प्रमुख बहु-क्रीडा स्पर्धा आणि नेमबाजी विश्वचॅम्पियनशिपच्या आधी जगातील सर्वोत्तम नेमबाजांविरुद्ध आपल्या तयारीची चाचणी घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. हा या वर्षातील दुसरा रायफल/पिस्तूल विश्वचषक असेल.

ग्रेनेडा विश्वचषकात भारतानं जिंकलं सुवर्णपदक : यापूर्वी, भारतानं एप्रिलमध्ये ग्रेनाडा विश्वचषक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. त्या संघात देशांतर्गत क्रमवारीत 3 ते 6 क्रमांकावर असलेले नेमबाज होते. म्युनिकमध्ये, भारताचे अव्वल क्रमांकाचे रायफल आणि पिस्तूल नेमबाज यावर्षी प्रथमच आपल्या देशाबाहेर एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. भारतीय संघात अनुभवी आणि तरुण खेळाडूंचं उत्तम मिश्रण आहे. मात्र, त्यांना एका कठीण आव्हानाला सामोरं जावं लागेल, कारण रायफल आणि पिस्तूल नेमबाजी जगतातील दिग्गज खेळाडू त्यांच्या वार्षिक म्युनिक दौऱ्यासाठी दाखल झाले आहेत.

