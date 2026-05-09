पाकिस्तानच्या प्लेइंग 11 मध्ये टीम इंडियाची एंट्री? BAN vs PAK सामन्यात ब्लंडर; पाहा व्हिडिओ
बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्यादरम्यान एका दृश्यामुळं सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. पाकिस्तानचा प्लेइंग इलेव्हन दाखवताना प्रसारकांनी एक मोठी चूक केली.
Published : May 9, 2026 at 5:14 PM IST
ढाका BAN vs PAK 1st Test : बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्यादरम्यान एका दृश्यामुळं सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. पाकिस्तानचा प्लेइंग इलेव्हन दाखवताना प्रसारकांनी एक मोठी चूक केली, ज्यामुळं चाहते खळखळून हसले. थेट प्रक्षेपणादरम्यान पाकिस्तानी संघाच्या नावाऐवजी, रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यासह भारतीय खेळाडूंची नावं स्क्रीनवर दिसली. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि पाकिस्तानी संघाची मोठ्या प्रमाणावर खिल्ली उडवली जात आहे.
Broadcasting Blunder 😯— Venky (@Cric_Venky) May 9, 2026
Indian Team as Pakistan Test team.
Graphics shown PAK vs BAN 1st Test on Day 2.
Courtesy : Fox Cricket pic.twitter.com/vKXjnB4wha
पाकिस्तानची मोठ्या प्रमाणावर खिल्ली : ही मजेशीर घटना तेव्हा घडली जेव्हा प्रसारक पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनची आकडेवारी दाखवत होते, परंतु ग्राफिक्समध्ये खेळाडूंची नावं पूर्णपणे बदलण्यात आली होती. पाकिस्तानी खेळाडूंच्या नावाऐवजी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि मुकेश कुमार यांची नावं स्क्रीनवर दिसली. या विचित्र चुकीमुळं सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला. अनेक चाहत्यांनी दावा केला की प्रेक्षकसंख्या आणि टीआरपी वाढवण्यासाठी हे केलं गेलं असावं. एका चाहत्यानं विचारलं, "ही चूक होती की भारतीय चाहत्यांना चिथावणी देण्याचा डाव?" दुसऱ्यानं लिहिले, "खरा टीआरपी कोण मिळवून देतो हे ग्राफिक्स टीमलाही माहीत आहे."
ढाका इथं पहिली कसोटी सुरु आहे : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, दोन्ही संघ जवळपास सहा महिन्यांनंतर कसोटी क्रिकेट खेळत आहेत. पाकिस्तानचा बांगलादेश दौरा 8 मे रोजी ढाका इथं सुरु झाला. दोन्ही संघांमध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जात आहे. या सामन्यातील पाकिस्तानी चाहत्यांसाठी सर्वात मोठा धक्का म्हणजे बाबर आझमची अनुपस्थिती, जो गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं संघाबाहेर आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशनं आपल्या वेगवान गोलंदाजीवर अवलंबून राहून खेळ केला, ज्यात नाहिद राणा आणि तस्किन अहमद यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
An error by the production team. 😂 pic.twitter.com/xAhJPzGW3T— Sheri. (@CallMeSheri1_) May 9, 2026
सामन्याची स्थिती काय : पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, बांगलादेशनं आपल्या पहिल्या डावात 117.1 षटकांत 413 धावा केल्या. कर्णधार नाझमुल होसेन शांतोनं 130 चेंडूंमध्ये 12 चौकार आणि दोन षटकारांसह शानदार 101 धावा केल्या. मोमिनुल हकनं 91, तर मुशफिकुर रहीमनं 71 धावांचं योगदान दिलं.
