Singapore Open: पीव्ही सिंधूची विजयी सुरुवात; सात्विक-चिराग जोडीलाही पहिल्या फेरीत यश
स्टार भारतीय बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं मंगळवारी सिंगापूर ओपनमधील महिला एकेरीच्या दुसऱ्या फेरीत पाचव्या मानांकित पुत्री कुसुमा वरदानीवर सरळ गेममध्ये विजय मिळवला.
Published : May 27, 2026 at 10:00 AM IST
Singapore Open : स्टार भारतीय बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं मंगळवारी सिंगापूर ओपनमधील महिला एकेरीच्या दुसऱ्या फेरीत पाचव्या मानांकित पुत्री कुसुमा वरदानीवर सरळ गेममध्ये विजय मिळवला. दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेत्या 30 वर्षीय सिंधूनं सुपर 750 स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीत जागतिक क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या इंडोनेशियन खेळाडूला 21-17, 21-18 असं पराभूत केलं. माजी विश्वविजेती सिंधू आता जपानच्या रिको गुंजीचा सामना करेल.
PV Sindhu and SatChi smash their way into the next round with explosive opening victories at the Singapore Open 2026!
सिंधूची सुरुवातीपासूनच आघाडी : गेल्या वर्षी जागतिक चॅम्पियनशिप आणि सुदिरमन कपमध्ये इंडोनेशियन खेळाडूविरुद्ध दोनदा पराभूत झालेल्या सिंधूसाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा विजय होता. मंगळवारी, जागतिक क्रमवारीत 11 व्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय खेळाडूनं 4-0 अशी आघाडी घेत चांगली सुरुवात केली, परंतु वरदानीनं पुनरागमन करत 7-7 अशी बरोबरी साधली आणि नंतर 15-11 अशी आघाडी घेतली. इथून सिंधूनं जोरदार पुनरागमन करत शेवटच्या सातपैकी सहा गुण जिंकून पहिला गेम जिंकला. दुसरा गेम अटीतटीचा झाला. सिंधूनं 13-11 अशी आघाडी घेतली, पण वरदानीनं पुन्हा एकदा बरोबरी साधली. मात्र, भारतीय खेळाडूनं सामन्याच्या अंतिम क्षणांमध्ये आपला संयम राखला आणि विजय मिळवला.
Indian Pair defeated the pair from US 26-28, 21-15, 21-13 in the opening round of Singapore open (Super 750)
सात्विक-चिरागनंही मलेशियन जोडीला हरवलं : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्या पुरुष दुहेरीची जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनीही पहिल्या फेरीत जागतिक क्रमवारीत 25 व्या क्रमांकावर असलेल्या मलेशियन जोडी चेन झी यी आणि प्रेस्ली स्मिथ यांचा 26-28, 21-15, 21-13 असा पराभव करुन पुढील फेरीत प्रवेश केला. जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेली ही भारतीय जोडी पुढील फेरीत चायनीज तैपेईची जोडी ली झे-हुई आणि यांग पो-सुआन विरुद्ध चीनची जोडी लिऊ यांग आणि हुआंग डी यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी सामना करेल.
India's Sindhu defeated World No.6 Putri Wardani 🇮🇩 21-17, 21-18 in the first round of the Singapore Open (Super 750)
आयुष शेट्टी पराभूत : आशियाई चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेला उदयोन्मुख भारतीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टी, पुरुष एकेरीच्या 65 मिनिटांच्या सामन्यात विश्व चॅम्पियनशिप कांस्यपदक विजेता व्हिक्टर ॲक्सेलसेनकडून 21-11, 14-21, 12-21 असा पराभूत झाल्यानं स्पर्धेतून बाहेर पडला. महिला एकेरीमध्ये माजी विश्व ज्युनियर चॅम्पियन आणि आठवी मानांकित तोमोका मियाझाकीकडून 14-21, 10-21 नं पराभूत झाल्यानं युवा उन्नती हुडा देखील स्पर्धेतून लवकर बाहेर पडली.
लक्ष्य सेनचा आज सामना : महिला दुहेरीमध्ये, भारताच्या कविप्रिया सेल्वम आणि सिमरन सिंघी या जोडीलाही स्पेनच्या पॉला लोपेझ आणि लुसिया रॉड्रिग्ज या जोडीकडून 48 मिनिटांत 21-18, 13-21, 5-21 असा पराभव पत्करावा लागला. अश्विनी भट आणि शिखा गौतम या जोडीचाही चायनीज तैपेईच्या चांग चिंग हुई आणि यांग चिंग टुन या जोडीकडून 16-21, 11-21 असा पराभव झाला. पुरुष दुहेरीमध्ये, सातव्या मानांकित जपानी जोडी ताकुरो होकी आणि युगो कोबायाशी यांनी भारताच्या हरिहरन आमसाकरुनन आणि एम. आर. अर्जुन यांचा 21-15, 21-13 असा पराभव केला, तर मिश्र दुहेरीतील रोहन कपूर आणि रुथविका शिवानी गड्डे या जोडीचा पहिल्या फेरीत चायनीज तैपेईच्या यांग पो हान आणि हू लिंग फांग यांच्याकडून 18-21, 20-22 असा पराभव झाला. लक्ष्य सेन, एच. एस. प्रणॉय आणि मालविका बन्सोड हे बुधवारी आपल्या मोहिमेला सुरुवात करतील.
