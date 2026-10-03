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वय अवघं 17 वर्ष, कामगिरी मात्र 'गोल्ड'! भारतीय रिकर्व्ह तिरंदाज कुमकुम मोहोडनं जिंकलं सुवर्णपदक

भारतीय रिकर्व्ह तिरंदाज कुमकुम मोहोड हिने दक्षिण कोरियाच्या ओह येजिनचा पराभव करून महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले.

Indian teenager archer Kumkum Mohod
भारतीय रिकर्व्ह तिरंदाज कुमकुम मोहोडने जिंकलं सुवर्णपदक (Photo : X/ @ParthJindal11)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 8:18 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 8:26 AM IST

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2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय रिकर्व्ह तिरंदाज कुमकुम मोहोड हिने दक्षिण कोरियाच्या ओह येजिनचा पराभव करून महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले.

शनिवारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारताच्या अवघ्या 17 वर्षीय तिरंदाज कुमकुम मोहोडने इतिहास रचला; तिने दक्षिण कोरियाच्या ओह येजिनचा एका 'शूट-ऑफ'मध्ये पराभव करून महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात भारतासाठी पहिले सुवर्णपदक जिंकले.

पाच सेटनंतर अंतिम सामना 5-5 असा बरोबरीत सुटला होता. त्यानंतर 17 वर्षीय कुमकुमने 6-5 अशा फरकाने विजय मिळवला. 'ईएसपीएन'च्या वृत्तानुसार, सुवर्णपदकाचा निर्णय एकाच बाणाद्वारे होणार होता; यात 'ओह'ने 8 गुणांचा वेध घेतला, तर कुमकुमने संयम राखत अचूक 10 गुणांची कमाई केली आणि विजेतेपद निश्चित केले.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात पदक जिंकणारी कुमकुम पहिली भारतीय महिला ठरली आणि सुवर्णपदक पटकावून तिने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.

Last Updated : October 3, 2026 at 8:26 AM IST

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INDIAN RECURVE ARCHER KUMKUM MOHOD
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KUMKUM MOHOD WINS GOLD
KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL
ASIAN GAMES 2026

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