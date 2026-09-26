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कबड्डीत भारताचा 'गोल्डन डे'! महिलांपाठोपाठ पुरुष संघानंही जिंकलं सुवर्णपदक

भारतीय पुरुष कबड्डी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शानदार कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

Asian Games 2026
भारतीय पुरुष कबड्डी संघ (DD India X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 3:48 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : भारतीय पुरुष कबड्डी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शानदार कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारतानं अंतिम सामन्यात इराणचा 40-34 असा पराभव करत आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक पटकावलं. इराणविरुद्ध भारतीय संघ सुरुवातीला पिछाडीवर होता आणि पहिल्या सत्रात किंचित मागे होता. परंतु संघानं दुसऱ्या सत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सुवर्णपदक जिंकण्यात यश मिळवलं. भारतानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कबड्डी प्रकारात निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं. विशेष म्हणजे पुरुषांच्या आधी, महिला संघानंही इराणला हरवून सुवर्णपदक जिंकलं होतं.

पहिल्या हाफमध्ये अटीतटीचा सामना : भारत आणि इराण यांच्यातील पहिल्या हाफमध्ये चुरशीचा सामना झाला. सुरुवातीला इराणनं आक्रमकता दाखवली, पण भारतानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. मात्र भारताला ही गती कायम राखता आली नाही आणि इराणच्या खेळाडूंनी दबाव आणला. या दरम्यान भारतानं सुपर टॅकलद्वारे गुण मिळवले आणि इराणवर आघाडी घेतली. भारताला ही आघाडी जास्त काळ टिकवता आली नाही, कारण इराणनं भारताला ऑल-आऊट करुन चार गुण मिळवले. यामुळं इराणला 14-13 अशी आघाडी मिळाली. ऑल-आऊटनंतर भारतानं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण पहिल्या हाफच्या अखेरीस इराणनं 18-17 अशी निसटती आघाडी घेतली.

भारताचं जोरदार पुनरागमन : भारतीय संघानं दुसऱ्या हाफमध्ये जोरदार पुनरागमन केलं. पहिल्या हाफमध्ये मागे पडल्यानंतर, त्यांनी इराणविरुद्ध आक्रमक खेळ केला आणि इराणला ऑल-आऊट करुन आघाडी घेतली. सामन्यात 10 मिनिटं शिल्लक असताना, भारतानं इराणवर पाच गुणांची आघाडी घेतली होती. भारताच्या पुनरागमनामुळं इराणी गोटात चिंता निर्माण झाल्याचे दिसले. भारतानं आपली आघाडी झटपट मजबूत केली. भारतीय संघानं ही गती कायम ठेवली आणि इराणवर दबाव आणणं सुरुच ठेवलं. अस्लमनं अंतिम क्षणी शानदार प्रयत्न केला. इराणनं त्याच्यासाठी एक वर्तुळ तयार केलं होतं, पण त्यानं कौशल्याने वॉक-ऑफ लाईन ओलांडली. त्यामुळं भारतानं इराणवर नऊ गुणांची आघाडी घेतली.

भारतानं जिंकली 4 सुवर्णपदकं : या विजयामुळं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या सुवर्णपदकांची संख्या चार झाली आहे. भारत सध्या 28 पदकांसह पदक तालिकेत 10 व्या स्थानावर आहे. यापूर्वी, सावन बरवालनं पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये 2:11:37 अशी सर्वोत्तम वेळ नोंदवून रौप्यपदक जिंकलं आणि इतिहास रचला. भारतानं 44 वर्षांनंतर पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपलं पहिलं पदक जिंकलं. तर स्क्वॉशमध्ये, जोशना चिनप्पा आणि वेलवन सेंथिलकुमार यांनी मिश्र दुहेरी प्रकारात कांस्य पदक जिंकलं.

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TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
भारतीय पुरुष कबड्डी संघ सुवर्णपदक
भारत विरुद्ध इराण कबड्डी सामना
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे पदक
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