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अंडर-18 हॉकी आशिया कपमध्ये भारतानं जिंकलं गोल्ड मेडल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून संघाचं अभिनंदन

जपानमध्ये झालेल्या एशिया कप अंडर-18 स्पर्धेत भारतीय युवा हॉकी संघानं उत्कृष्ट कामगिरी केली.

U18 Hockey Asia Cup
अंडर-18 हॉकी आशिया कपमध्ये भारतानं जिंकलं गोल्ड मेडल (Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 12:32 PM IST

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U18 Hockey Asia Cup : जपानमध्ये झालेल्या एशिया कप अंडर-18 स्पर्धेत भारतीय युवा हॉकी संघानं उत्कृष्ट कामगिरी केली. काकामिगाहारा इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात यजमान जपानला 4-1 नं पराभूत करुन त्यांनी तिसऱ्यांदा सुवर्णपदक पटकावलं. आशिष तानी पूर्तीनं पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला आणि तीन गोल केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारतीय संघाच्या या प्रभावी विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावर अभिनंदनाचा संदेश पोस्ट केला.

आशिषचा दुसऱ्या मिनिटाला गोल : जपानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघानं पहिल्या क्वार्टरपासूनच दबाव कायम ठेवला. आशिष तानीनं खेळाच्या दुसऱ्या मिनिटाला गोल करुन भारतीय संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर आशिषनं 28व्या आणि 34व्या मिनिटाला आणखी दोन गोल करुन सामन्यातील आपल्या गोलांची संख्या तीनवर नेली. कर्णधार केतन कुशवाहानंही या सामन्यात भारतीय संघासाठी एक गोल केला, जो खेळाच्या 30व्या मिनिटाला झाला. हॉकी संघाच्या प्रभावी विजयाची दखल घेऊन, हॉकी इंडियानं सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला 3 लाख रुपयांचं रोख बक्षीस आणि सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला 1.5 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक जाहीर केलं आहे.

पंतप्रधान मोदींकडून विजयाबद्दल अभिनंदन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे हॉकी अंडर-18 आशिया कपचं विजेतेपद पटकावल्याबद्दल भारतीय पुरुष संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, "पुरुष अंडर-18 आशिया कप 2026 जिंकल्याबद्दल भारतीय पुरुष अंडर-18 हॉकी संघाचं अभिनंदन. संघानं संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट सांघिक कामगिरीचं प्रदर्शन केलं, अप्रतिम खेळ केला आणि अंतिम सामन्यात एक संस्मरणीय विजय मिळवला. हा विजय आपल्या तरुणांमध्ये हॉकीची वाढती लोकप्रियता देखील दर्शवतो. संघाला त्यांच्या भविष्यासाठी माझ्या शुभेच्छा."

महिला संघानंही जिंकलं कांस्यपदक : पुरुष संघासोबतच, भारतीय महिला अंडर-18 हॉकी संघानंही या स्पर्धेत तिसरं स्थान पटकावत पदक जिंकलं. भारतीय महिला संघानं कांस्यपदकाच्या सामन्यात दक्षिण कोरियाचा सामना केला, ज्यात त्यांनी 3-0 अशा फरकानं विजय मिळवला. हॉकी इंडियानं महिला खेळाडूंसाठी बक्षीस रकमेचीही घोषणा केली असून, प्रत्येक खेळाडूला ₹1 लाख आणि सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला ₹50 हजार मिळणार आहेत.

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