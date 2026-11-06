टीम इंडियानं सलग तिसऱ्यांदा जिंकली ACT! फायनलमध्ये जपानचा 4-1 नं धुव्वा
गतविजेत्या भारतीय हॉकी संघानं अंतिम सामन्यात जपानला 4-1 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली.
Published : November 6, 2026 at 9:44 AM IST
मोहाली Asian Champions Trophy : गतविजेत्या भारतीय हॉकी संघानं अंतिम सामन्यात जपानला 4-1 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली. या विजयासह, भारतानं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेतेपदाची ऐतिहासिक हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि विक्रमी सहाव्यांदा ही ट्रॉफी जिंकली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेल्या भारतीय संघानं यापूर्वी 2011, 2016, 2018, 2023 आणि 2024 मध्ये हे विजेतेपद पटकावलं होतं. कोरियाला पराभूत करुन भारतानं अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं होतं.
BACK-TO-BACK CHAMPIONS! INDIA DEFEND THEIR CROWN! 🇮🇳🏆 Team India are crowned champions of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 after a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions deliver when it matters most to retain their title on home soil! Their record-extending 6th ACT title! #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
जपानची दमदार सुरुवात : सामन्याच्या पहिल्या दोन क्वार्टर्समध्ये जपाननं भारताला कडवी झुंज दिली. 20व्या मिनिटाला जपानला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, परंतु भारतीय बचावफळीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत जपानचा कर्णधार रयुकी फुजीशिमाला गोल करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. आपला 200वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणाऱ्या उपकर्णधार हार्दिक सिंगनं मिडफिल्डवर वर्चस्व गाजवत खेळावर नियंत्रण ठेवलं, तर हरमनप्रीत सिंगनं बचावात भिंतीप्रमाणे आपली जागा टिकवून जपानचे हल्ले परतवून लावले.
मध्यंतरानंतर भारतीय संघाचं प्रभावी पुनरागमन : मध्यंतरानंतर, भारतीय संघ नव्या जोमानं आणि निर्धाराने मैदानावर परतला. भारताला 33व्या मिनिटाला पहिला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, आणि कर्णधार हरमनप्रीत सिंगचा अप्रतिम फटका जपानचा गोलरक्षक किशो कुरोडानं अडवला. त्यानंतर 39व्या मिनिटाला जपानला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण शोटा यामाडाला गोल करता आला नाही. अखेरीस, 42व्या मिनिटाला भारताला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, आणि आदित्य अर्जुन लालगेच्या पासवर मिळालेल्या अप्रतिम रिबाउंडवर शिलानंद लाक्रानं गोल करुन सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला.
PRESENTING THE UNBEATEN CHAMPIONS – TEAM INDIA! 🇮🇳🏆 Five wins in five league-stage matches, an unbeaten run through the tournament and a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions have conquered it all to retain their crown at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🔥🏑 UNBEATEN. UNSTOPPABLE. SIX TIME WINNERS NOW & A HAT-TRICK OF ACT TITLES. ❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
भारतीय संघाचं अंतिम क्वार्टरवर वर्चस्व : भारतीय संघानं सामन्याच्या अंतिम क्वार्टरवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. 48व्या मिनिटाला, उपकर्णधार हार्दिक सिंगच्या पासवर दिलप्रीत सिंगनं अप्रतिम रिव्हर्स शॉट मारुन भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर 53व्या मिनिटाला जुगराज सिंगनं तिसऱ्या पेनल्टी कॉर्नरवर आणखी एक गोल केला. पुढच्याच मिनिटाला, विवेक सागर प्रसादनं सर्कलच्या टोकावरुन मारलेल्या जोरदार शॉटनं 4-1 अशी आघाडी घेतली; लक्राचा शॉट जपानी गोलकीपरनं अडवल्यानंतर चेंडू परत उसळला होता, त्यानंतर ही संधी मिळाली. सामना संपायला अवघे 12 सेकंद बाकी असताना, जपानला त्यांचा चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण जपानी कर्णधार फुजीशिमाचा शॉट पोस्टच्या बाहेर गेल्यानं भारताला एक शानदार विजय मिळाला.
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