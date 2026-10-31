ACT मध्ये भारताची विजयी हॅटट्रिक; बांगलादेश, चीननंतर आता जपानचा धुव्वा
आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेत भारतीय संघाची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. स्पर्धेतील तिसऱ्या सामन्यात भारतानं जपानला 4-1 नं पराभूत करुन विजयांची हॅटट्रिक नोंदवली.
Published : October 31, 2026 at 9:43 AM IST
नवी दिल्ली Indian Hockey Team : आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेत भारतीय संघाची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. स्पर्धेतील आपल्या तिसऱ्या सामन्यात, पाच वेळच्या विजेत्या भारतानं जपानला 4-1 नं पराभूत करुन विजयांची हॅटट्रिक नोंदवली. या दणदणीत विजयामुळं भारतीय संघानं गुणतालिकेतील आपलं वर्चस्व आणखी मजबूत केलं आहे. संघाच्या या सलग तिसऱ्या विजयात युवा स्ट्रायकर अभिषेक नैनची कामगिरी कौतुकास्पद होती.
A HAT-TRICK OF WINS, AND THE SEMIFINALS AWAIT! 🇮🇳🔥 India turn on the style against Japan, securing a convincing 4-1 victory to make it three wins on the trot and seal their place in the semifinals of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑🏆 Relive the best moments from another memorable night in Jalandhar! 📸❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
अभिषेक नैनची दमदार कामगिरी : या सामन्याचं मुख्य आकर्षण स्ट्रायकर अभिषेक नैनची कामगिरी होती, त्यानं दोन अप्रतिम मैदानी गोल करुन आपला 150वा आंतरराष्ट्रीय सामना संस्मरणीय बनवला. त्यानं सामन्याच्या 11व्या आणि 51व्या मिनिटाला गोल करुन जपानच्या बचावाला खिंडार पाडलं. अभिषेक व्यतिरिक्त, कर्णधार हरमनप्रीत सिंगनं 47व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर केलं, तर विष्णुकांत सिंगनं 56व्या मिनिटाला चौथा मैदानी गोल करुन जपानच्या पुनरागमनाचे सर्व मार्ग बंद केले. शोटा यामादानं 15व्या मिनिटाला पेनल्टी स्ट्रोकद्वारे जपानसाठी एकमेव गोल केला.
THREE IN A ROW! INDIA STORM INTO THE SEMIFINALS! 🇮🇳🔥 The defending champions make it a hat-trick of wins, delivering a commanding performance by defeating Japan 4-1 to seal their third consecutive victory at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 and book their place in the semifinals! 🏑💪 The title defence is gathering momentum! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
कसा झाला पहिला गोल : सामन्याच्या सुरुवातीला जपानी संघ आक्रमक दिसत होता आणि त्यांनी भारतीय बचावपटूंवर दबाव आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. सुरुवातीच्या काही मिनिटांत, भारतीय मिडफिल्ड आणि फॉरवर्ड लाईनमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. नियमित खेळाडू मनदीप सिंगच्या अनुपस्थितीत, भारतीय आक्रमण सुरुवातीला थोडं कमकुवत दिसत होतं. उपकर्णधार हार्दिक सिंगनं मध्यभागी एकट्यानं खूप मेहनत घेतली आणि अखेरीस, 11व्या मिनिटाला, सुखजीत आणि अभिषेक यांच्यासोबत मिळून संघाचा पहिला गोल घडवून आणला.
THREE WINS. TOP OF THE TABLE. INDIA LEAD THE WAY! 🇮🇳🔥 The defending champions continue their dominant run at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! With three wins from three matches, India sit at the top of the Pool Standings with 9 points! 🏑💪 The title defence is well and truly on track as India march into the semifinals! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGam— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
जपानचा पुनरागमनचा प्रयत्न : जपाननं सामना बरोबरीत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पहिल्या क्वार्टरच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये, त्यांना सलग पेनल्टी कॉर्नर मिळालं. दरम्यान, चेंडू भारतीय खेळाडू संजयच्या शरीराला लागल्यानं जपानला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला, जो शोटा यामादानं गोलमध्ये रुपांतरित करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. त्यानंतर जपानी बचावपटूंनी उत्कृष्ट मॅन-टू-मॅन मार्किंग दाखवत भारतीय फॉरवर्ड्सना मोकळेपणानं खेळण्यापासून रोखलं आणि मध्यंतरापर्यंत दोन्ही संघ 1-1 असे बरोबरीत राहिले.
भारतीय संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : मध्यंतरानंतर, भारतीय संघानं आपली रणनीती बदलली आणि खेळाचा वेग वाढवला. भारतीय खेळाडूंनी छोटे पास आणि उत्कृष्ट चालींनी जपानी बचाव भेदण्यास सुरुवात केली. शेवटच्या दोन क्वार्टर्समध्ये सलग तीन गोल करुन भारतानं सामना जपानच्या आवाक्याबाहेर नेला. आपल्या मागील सामन्यांमध्ये बांगलादेशला 13-0 आणि चीनला 5-2 नं पराभूत केल्यानंतर, भारतीय संघ आता रविवारी आपल्या पुढील सामन्यात मलेशियाचा सामना करेल.
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