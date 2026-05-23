Super Chess Classic: आठव्या फेरीत प्रज्ञानंदचा लाग्रेव्हसोबत ड्रॉ; सिंदारोव्हचा सलग दुसरा विजय

भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं सुपर चेस क्लासिकच्या आठव्या फेरीत विजय मिळवण्याच्या अनेक चांगल्या संधी गमावल्या आणि अखेरीस त्याला फ्रान्सच्या मॅक्सिम वाशियर-लाग्रेव्हसोबत सामना बरोबरीत सोडवावा लागला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 12:33 PM IST

Super Chess Classic: भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं सुपर चेस क्लासिकच्या आठव्या फेरीत विजय मिळवण्याच्या अनेक चांगल्या संधी गमावल्या आणि अखेरीस त्याला फ्रान्सच्या मॅक्सिम वाशियर-लाग्रेव्हसोबत सामना बरोबरीत सोडवावा लागला. दिवसाच्या इतर सामन्यांमध्ये, अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआना आणि जर्मनीच्या व्हिन्सेंट केमर यांच्यात सामना बरोबरीत सुटला, तर विश्वविजेतेपदाचा दावेदार असलेल्या उझबेकिस्तानच्या झवोखिर सिंदारोव्हनं नेदरलँड्सच्या जॉर्डन व्हॅन फोरेस्टवर आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला.

केमर आणि कारुआना संयुक्तपणे आघाडीवर : दुसरा डच खेळाडू अनिश गिरी, रोमानियाच्या डियाक बोगदान-डॅनियलकडून पराभूत झाला. फ्रान्सच्या अलीरेझा फिरौजानं माघार घेतल्यामुळं अमेरिकेच्या वेस्ली सोला वॉकओव्हर मिळाला. अंतिम फेरी बाकी असताना, पाच खेळाडू विजेतेपदाच्या शर्यतीत आहेत. केमर आणि कारुआना सध्या प्रत्येकी पाच गुणांसह आघाडीवर आहेत. सिंदारोव्ह, वेस्ली आणि फॉर्स्ट प्रत्येकी 4.5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर बरोबरीत आहेत, तर प्रज्ञानानंद, गिरी आणि वाशियर-लाग्रेव्ह प्रत्येकी चार गुणांसह सहाव्या स्थानावर बरोबरीत आहेत.

प्रज्ञानानंदचा अनिश गिरीशी सामना : डियाक बोगदान-डॅनियलनं 3.5 गुणांसह आपली मोहीम संपवली. त्याला अंतिम फेरीत वॉकओव्हर मिळेल, ज्यामुळं त्याचा स्कोअर 4.5 होईल. सिंदारोव्हवरील दुसऱ्या फेरीतील विजयानंतर, वाशियर-लाग्रेव्हविरुद्ध दुसऱ्या विजयासाठी प्रज्ञानानंदचा प्रवास जवळपास पूर्ण झाला होता. पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळताना, हा भारतीय खेळाडू विजयासाठी चांगल्या स्थितीत होता. त्याला काही चांगल्या संधी मिळाल्या, पण तो त्यांचा फायदा उठवू शकला नाही आणि अखेरीस स्पर्धेतील सर्वात लांब सामना 139 चालींमध्ये संपला. प्रज्ञानानंद आपल्या अंतिम सामन्यात अनिश गिरीचा सामना करेल.

