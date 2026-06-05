Norway Chess: प्रज्ञानंदकडून गुकेशचा पराभव; जेतेपदाच्या शर्यतीत प्रबळ दावेदार
भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं क्लासिकल गेममध्ये आपल्याच देशाच्या डी. गुकेशवर दणदणीत विजय मिळवून नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेच्या विजेतेपदाच्या शर्यतीत आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं आहे.
Published : June 5, 2026 at 3:03 PM IST
Norway Chess : भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं क्लासिकल गेममध्ये आपल्याच देशाच्या डी. गुकेशवर दणदणीत विजय मिळवून नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेच्या विजेतेपदाच्या शर्यतीत आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं आहे. या विजयामुळं प्रज्ञानंद आघाडीवर असलेल्या अमेरिकन वेस्ली सो पेक्षा केवळ अर्ध्या गुणानं मागे आहे, ज्यामुळं अंतिम फेरी रोमांचक होणार आहे.
ROUND 9 🤯— Norway Chess (@NorwayChess) June 4, 2026
🇮🇳 Praggnanandhaa scores a huge classical win over Gukesh and secures 2nd place in the standings!
🇫🇷 Alireza Firouzja defeats Vincent Keymer in Armageddon and keeps his title hopes alive.
🇺🇸 Wesley So beats Magnus Carlsen in Armageddon and remains the sole leader.… pic.twitter.com/2ZfiVK9piF
प्रज्ञानंद दुसऱ्या स्थानावर : काळ्या सोंगट्यांनी खेळूनही, प्रज्ञानंदनं क्लासिकल गेममध्ये विश्वविजेता गुकेशला पराभूत करुन पूर्ण तीन गुण मिळवले. यामुळं ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू बनण्याच्या शर्यतीत तो सामील झाला आहे. नवव्या फेरीनंतर, प्रज्ञानंद 15 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, जो अमेरिकन ग्रँडमास्टर वेस्ली सो (15.5) च्या अगदी मागे आहे. फ्रान्सचा अलीरेझा फिरौजा देखील 14.5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर असून विजेतेपदाच्या शर्यतीत कायम आहे. यामुळं अंतिम फेरीत विजेतेपद जिंकण्याची संधी तीन खेळाडूंना आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जो कोणी हे विजेतेपद जिंकेल तो पहिला नॉर्वेजियन बुद्धिबळ चॅम्पियन बनेल.
STANDINGS AFTER ROUND 9 🔥— Norway Chess (@NorwayChess) June 4, 2026
🇺🇸 Wesley So leads the tournament by half a point heading into the final round.
🇮🇳 Praggnanandhaa’s crucial win over Gukesh today propelled him into 2nd place, while 🇫🇷 Alireza Firouzja sits in 3rd.
All three players still have a chance to win Norway… pic.twitter.com/2PICRjxwfn
व्हिन्सेंट केमरशी होणार सामना : निर्णायक अंतिम फेरीत प्रज्ञानंदचा सामना जर्मनीच्या व्हिन्सेंट केमरशी होईल, तर वेस्ली सोचा सामना अलीरेझाशी होईल. वेस्ली सोनं आर्मागेडॉन टाय-ब्रेकमध्ये मॅग्नस कार्लसेनला पराभूत केले, त्यामुळं जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या या खेळाडूची खराब कामगिरी सुरूच राहिली. महिलांच्या गटात, विद्यमान विश्व ब्लिट्झ चॅम्पियन बिबिसारा असाउबायेवानं एक फेरी शिल्लक असतानाच विजेतेपद पटकावलं, ती आर्मागेडॉन टाय-ब्रेकमध्ये युक्रेनच्या ॲना मुझीचुककडून पराभूत झाली. आता तिचे 16.5 गुण झाले आहेत. काळ्या सोंगट्यांनी खेळणाऱ्या झू जिनरनं दिव्या देशमुखला पराभूत करून तीन महत्त्वाचे गुण मिळवले आणि ती दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली. कोनेरु हम्पी आर्मागेडॉन टाय-ब्रेकमध्ये महिला विश्व चॅम्पियन जू वेनजुनकडून पराभूत झाली.
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