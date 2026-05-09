टीम इंडियाच्या दोन स्टार खेळाडूंना NADA ची नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
युवा स्टार फलंदाज यशस्वी जैस्वाल आणि महिला क्रिकेट संघाची स्फोटक सलामीवीर शफाली वर्मा यांना राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेनं (NADA) नोटीस बजावल्याची बातमी समोर आलीय.
Published : May 9, 2026 at 3:38 PM IST
नवी दिल्ली NADA notices : भारतीय क्रिकेट संघाचा युवा स्टार फलंदाज यशस्वी जैस्वाल आणि महिला क्रिकेट संघाची स्फोटक सलामीवीर शफाली वर्मा यांना राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेनं (NADA) नोटीस बजावल्याची बातमी समोर आल्यानं भारतीय क्रिकेटला मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षी नियोजित डोपिंग चाचणी चुकवल्याचा आरोप दोन्ही खेळाडूंवर आहे, ज्यामुळं त्या पहिल्यांदाच 'ठिकाणाची माहिती देण्यात अयशस्वी' ठरल्या. वृत्तानुसार, दोन्ही खेळाडू नाडाच्या नोंदणीकृत चाचणी गटाचा (RTP) भाग आहेत. आरटीपीमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाडूंना डोपिंग विरोधी संस्थेसोबत त्यांच्या ठिकाणाची माहिती सामायिक करणं आणि नियोजित वेळी चाचणीसाठी उपलब्ध असणं आवश्यक असते. असं वृत्त आहे की, यशस्वी आणि शफाली यांनी चाचणी चुकवण्याचं स्पष्ट कारण दिलं नाही, त्यानंतर त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.
नाडानं बजावली नोटीस : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित खेळाडूंना नोटीस बजावण्यात आली असून बीसीसीआय आणि आयसीसीलाही माहिती देण्यात आल्याचं एका सुत्रानं सांगितलं. मात्र, नाडानं प्रक्रियेच्या गोपनीयतेचं कारण देत या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. बीसीसीआयच्या एका सूत्रानेही या प्रकरणाला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, "होय, आम्हाला नाडाकडून चुकलेल्या चाचणीबद्दल माहिती मिळाली आहे. हे कसं घडलं याची आम्ही चौकशी करु आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलू. क्रिकेट आता ऑलिम्पिकमध्ये परतले आहे आणि सर्व काही सुरळीत पार पडावं यासाठी आपण सर्व नियमांचं पालन केलं पाहिजे." हे विधान 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटच्या समावेशाच्या संदर्भात करण्यात आलं.
निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता : यशस्वी जैस्वाल सध्या आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे, तर शफाली वर्मा नुकत्याच दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय महिला संघाचा भाग होती. आरटीपीमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाडूंना दररोज एका निश्चित वेळेत चाचणीसाठी उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. तीन चाचण्या चुकवणं हे डोपिंगचं उल्लंघन मानले जातं आणि त्यामुळं निलंबनासारखी कारवाई होऊ शकते.
आरटीपीमध्ये 13 भारतीय क्रिकेटपटू : सध्या, नाडाच्या आरटीपीमध्ये एकूण 348 खेळाडूंचा समावेश आहे, ज्यात 12 भारतीय क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे. अभिषेक शर्मा आणि अक्षर पटेल यांचाही अलीकडेच या यादीत समावेश करण्यात आला होता. त्यांनी स्मृती मंधाना आणि श्रेयस अय्यर यांची जागा घेतली. कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंग आणि तिलक वर्मा हे देखील आरटीपीचा भाग आहेत. महिला खेळाडूंमध्ये दीप्ती शर्मा, शफाली वर्मा आणि रेणुका सिंग ठाकूर यांचा समावेश आहे.
