भारतीय क्रिकेटपटूची निवृत्ती! दशकभराच्या कारकीर्दीला पुर्णविराम
भारतीय महिला क्रिकेटपटू पूनम राऊतनं 15 ऑक्टोबरला संध्याकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.
Published : October 16, 2026 at 10:52 AM IST
मुंबई Punam Raut Announces Retirement : भारतीय महिला क्रिकेटमधून बऱ्याच काळापासून दूर असलेली, एक यशस्वी फलंदाज पूनम राऊतनं 15 ऑक्टोबरला संध्याकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. पूनम राऊतनं 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं, त्यानंतर तिला वनडे आणि कसोटी या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली.
वनडे आणि कसोटी या दोन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावणाऱ्या मोजक्या भारतीय महिला खेळाडूंमध्ये पूनमचा समावेश आहे. पूनमनं इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. भारतीय संघाकडून खेळणं हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं होतं, त्यामुळं हा प्रवास तिच्यासाठी नेहमीच अविस्मरणीय राहील, असं तिनं लिहिलं.
क्रिकेटनं एका खेळापेक्षा खूप काही दिलं : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याच्या आपल्या निर्णयाबद्दलच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये पूनम राऊतनं लिहिलं की, मुंबईच्या रस्त्यांपासून ते भारतीय संघाची जर्सी घालण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास हा एका आशीर्वादापेक्षा कमी नव्हता. "हा प्रवास त्याग, संघर्ष, अविस्मरणीय विजय, कठीण धडे आणि आयुष्यभर जपून ठेवण्यासारख्या क्षणांनी भरलेला होता. माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणं हे केवळ एक स्वप्नपूर्ती नव्हती, तर एक असा सन्मान होता जो मी नेहमीच मोठ्या अभिमानानं जपला आहे."
India Women international Punam Raut announces retirement from #cricket, as she looks to give back the game in different way. She represented #INDW in 112 matches across #Test, #ODI and #T20I, scoring 3,283 runs, with her last international match way back in 2021. #IndiaCricket | @BCCIWomen @raut_punam @ICC— The CricHub (@thecrichub_live) October 15, 2026
तिनं पुढं लिहिलं, "माझ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीचा हा अध्याय संपवताना, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, मला पाठिंबा दिला आणि माझ्या प्रवासाचा भाग होते, त्या सर्वांबद्दल माझं मन कृतज्ञतेनं भरुन आलं आहे. क्रिकेटनं मला केवळ एक कारकीर्दच नाही, तर एक उद्देश, एक ओळख आणि एक कुटुंब दिलं. माझ्यातील खेळाडू कदाचित मागे हटेल, पण खेळावरील माझं प्रेम कधीही निवृत्त होणार नाही. माझी पुढची खेळी म्हणजे ज्या खेळानं मला सर्व काही दिलं आहे, त्याला काहीतरी परत देण्याची आहे."
पूनम राऊतची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कशी? : एकेकाळी टीम इंडियाच्या सर्वात सन्मानित खेळाडूंपैकी एक असलेल्या पूनम राऊतच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 73 वनडे सामन्यांचा समावेश आहे, ज्यात तिनं 2299 धावा केल्या, तसंच तीन शतकं आणि 15 अर्धशतकंही झळकावली. पूनमनं चार कसोटी सामनेही खेळले, ज्यात तिनं एका शतकासह एकूण 264 धावा केल्या. याशिवाय तिनं 35 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चार अर्धशतकांसह 719 धावा केल्या. पूनम राऊत भारतीय संघाकडून वनडे सामन्यात शेवटची जून 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध खेळली होती.
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