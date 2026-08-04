हार्दिक पांड्या ते जसप्रीत बुमराह... IPL मध्ये सर्व सामने खेळलेले खेळाडू टीम इंडियासाठी अनफिट?
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश करताच IPL मध्ये फिट असलेले खेळाडू अनफिट होतात का? हा एक गंभीर प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
Published : August 4, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई : पैशात प्रचंड शक्ती असते, असं म्हटलं जातं. पैसा कोणाला काहीही करायला लावू शकतो. मग, जिथं भारतीय क्रिकेटपटूंवर कोट्यवधी रुपयांचा वर्षाव होतो, त्या पैशामुळंच आयपीएलमध्ये खेळताना त्यांना फिटनेसच्या समस्यांना सामोरं जावं लागत नाही का? पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश करताच ते अनफिट होतात? हा एक गंभीर प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. मात्र हा प्रश्न विनाकारण उपस्थित केला गेलेला नाही. कारण जे खेळाडू संपूर्ण आयपीएल हंगामासाठी उपलब्ध असतात, त्यांना टीम इंडियामध्ये सामील होताच फिटनेसच्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं. अनेक भारतीय खेळाडू याचं उदाहरण आहेत.
𝗡𝗘𝗪𝗦:— BCCI (@BCCI) August 3, 2026
Auqib Nabi replaces Jasprit Bumrah in India's Test squad.
Details 🔽 #TeamIndia | #SLvIND https://t.co/lAf25FbpDN
हार्दिक पांड्यापासून ते जसप्रीत बुमराहपर्यंत प्रत्येकाची परिस्थिती सारखीच : सर्वप्रथम हार्दिक पांड्याचं उदाहरण घ्या, जो आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी 14 पैकी 10 सामने खेळला. मात्र, आयपीएल 2026 संपताच त्यानं दुखापतीमुळं निवृत्ती घेतली. परिणामी, आयपीएल 2026 पासून टीम इंडियानं वनडे आणि टी-20 सामन्यांसह एकूण 14 सामने खेळले आहेत, परंतु हार्दिक पांड्या त्यापैकी एकाही सामन्यात खेळला नाही. तो दुखापतीमुळं संघाबाहेर होता. मात्र, आता अशी बातमी आहे की तो पुढील व्हाईट-बॉल मालिकेत पुनरागमन करेल.
जसप्रीत बुमराह : जसप्रीत बुमराहची परिस्थिती हार्दिक पांड्यासारखीच आहे. तो आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी 14 पैकी 13 सामन्यांकरिता उपलब्ध होता. मात्र, तेव्हापासून तो अजूनही आपल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या प्रतीक्षेत आहे. श्रीलंका दौऱ्यासाठी त्याची कसोटी संघात निवड झाली होती, परंतु ऐनवेळी झालेल्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं तो आता श्रीलंकेलाही जाऊ शकत नाही.
नितीश रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती : नितीश रेड्डीची परिस्थितीही तशीच आहे. त्यानं आयपीएल 2026 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादसाठी सर्व 14 सामने खेळले, पण आयपीएल 2026 नंतर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघातून अनुपस्थित आहे. त्यानंही आयपीएल 2026 नंतर एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. सनरायझर्स हैदराबादच्या हर्ष दुबेनं आयपीएल 2026 नंतर भारतासाठी फक्त दोन वनडे सामने खेळले आहेत. त्याचप्रमाणे दुखापतीशी झुंजत असलेल्या वरुण चक्रवर्तीनं आयपीएल 2026 नंतर भारतासाठी फक्त तीन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यानं आयपीएल 2026 मध्ये केकेआरसाठी 11 सामने खेळले. साई सुदर्शननं आयपीएल 2026 नंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी सामना खेळला, पण त्याला अनफिट घोषित करण्यात आले. मात्र, गुजरात टायटन्ससाठी खेळलेल्या त्याच्या 17 आयपीएल 2026 सामन्यांदरम्यान त्याला तंदुरुस्तीची कोणतीही समस्या आली नाही.
हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव : हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव यांनीही आयपीएल 2026 चा जवळपास संपूर्ण हंगाम आपापल्या फ्रँचायझींसाठी खेळला. पण त्यानंतर, टीम इंडियामध्ये सामील होताच त्यांच्या फिटनेसच्या समस्याही सुरु झाल्या. मात्र, आयपीएल 2026 नंतर टीम इंडियासाठी इतरांपेक्षा जास्त सामने खेळणारे हे दोघे खेळाडू आहेत.
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