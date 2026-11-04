मुंबईकर चिन्मयनं मोडला 123 वर्षे जुना विश्वविक्रम! FC क्रिकेटमध्ये रचला नवा इतिहास
चिन्मय सुतारनं 2026-27 रणजी ट्रॉफीमध्ये ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाच्या नावावर असलेला 123 वर्षे जुना विश्वविक्रम मोडून इतिहास रचला आहे.
Published : November 4, 2026 at 9:39 AM IST
मुंबई Chinmay Sutar : क्रिकेटमध्ये असे काही विक्रम आहेत, जे मोडायला अनेक वर्षे लागतात. 29 वर्षीय फलंदाज चिन्मय सुतारनं भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये असाच एक पराक्रम केला आहे. रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत मिझोरामकडून खेळताना, या फलंदाजानं आपल्या प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीच्या पहिल्या पाच डावांमध्ये इतक्या धावा केल्या की त्यानं 123 वर्षे जुना विश्वविक्रम मोडला. महान ऑस्ट्रेलियन फलंदाज विल्यम पॉन्सफोर्ड यांचा विक्रम मागे टाकून सुतारनं इतिहास रचला आहे.
Chinmay Sutar's 400* for Mizoram came in just his second first-class match. Only the second Indian with an FC 400, and the first player ever whose maiden first-class hundred was a 400. Five innings in: 794 runs, past Bill Ponsford's 123-year-old record. #ranjitrophy2026 https://t.co/ipYs3EFahv— Ashutosh Sahu (@Ashutos07033842) November 3, 2026
पहिल्या पाच डावांमध्ये सर्वाधिक धावा : 2026-27 रणजी ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमध्ये खेळताना, चिन्मय सुतारनं अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात आपली शानदार फलंदाजी कायम ठेवली. सुतार आपल्या पाचव्या प्रथम-श्रेणी डावात 135 धावांवर नाबाद राहिला. यामुळं त्याच्या पहिल्या पाच प्रथम-श्रेणी डावांमधील एकूण धावसंख्या 794 झाली. अशाप्रकारे, त्यानं प्रथम-श्रेणी क्रिकेटच्या पहिल्या पाच डावांमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. यापूर्वी हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या विल्यम पॉन्सफोर्डच्या नावावर होता, ज्यानं आपल्या पहिल्या पाच प्रथम-श्रेणी डावांमध्ये 724 धावा केल्या होत्या.
दुसऱ्याच सामन्यात केली ऐतिहासिक खेळी : सुतारनं मणिपूरविरुद्ध प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानं पहिल्या डावात 35 धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात 99 धावांवर धावबाद होण्यापूर्वी तो शतक पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. मात्र, पुढच्याच डावात त्यानं इतकी शानदार फलंदाजी केली की तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चर्चेचा विषय बनला. नागालँडविरुद्धच्या सामन्यात सुतारनं 400 धावांची नाबाद ऐतिहासिक खेळी केली. त्यानं 517 चेंडूंचा सामना करत 46 चौकार आणि सात षटकार मारले. त्याच्या या शानदार खेळीमुळं मिझोरमनं आपला डाव 9 गडी बाद 581 धावांवर घोषित केला. या खेळीदरम्यान त्यानं पृथ्वी शॉचा 379 धावांचा विक्रम मोडला आणि रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या उभारली.
CHINMAY SUTHAR BREAKS 123-YEAR RECORD Chinmay Suthar has rewritten the record books again. The 29-year-old, who earlier set a world record by scoring 400 in the Ranji Trophy, finished day two against Arunachal Pradesh unbeaten on 135 off 232 balls. The Mizoram batter has now scored the most runs by anyone in their first five innings of first-class cricket, a world record. Australian legend Bill Ponsford held it with 724 runs in the Ranji Trophy between 1921 and 1923, and it stood untouched for 123 years. Suthar’s tally after five innings is 794, which puts him on top. It is his third century in a row, and he has hit one century after another since making his debut in domestic cricket this season. #ChinmaySuthar #RanjiTrophy #WorldRecord #IndianCricket #BillPonsford #CricketNews— Diganta Guha (@diganta_guha) November 3, 2026
रणजी ट्रॉफीमध्ये 400 धावा करणारा दुसरा फलंदाज : या सामन्यात सुतारला शेवटच्या विकेटसाठी लालरेमपुइयाची साथ मिळाली. त्यानं 76 चेंडूंमध्ये नाबाद 14 धावा केल्या आणि सुतारसोबत एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. रणजी ट्रॉफीमध्ये 400 धावा करणारा सुतार हा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी, भाऊसाहेब निंबाळकर यांनी 1948-49 च्या हंगामात नाबाद 443 धावा केल्या होत्या.
मुंबईचं केलं प्रतिनिधित्व : नागालँडविरुद्ध 400 धावा करुनही सुतारची बॅट मजबूत राहिली. त्यानं पुढच्या डावात मेघालयाविरुद्ध 125 धावा केल्या आणि त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशविरुद्धही आपला उत्कृष्ट फॉर्म कायम ठेवला. त्याच्या पहिल्या पाच डावांमध्ये 35, 99, 400 नाबाद, 125 आणि 135 नाबाद अशा धावा होत्या. मुंबईत जन्मलेल्या चिन्मय सुतारनं यापूर्वी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईचं प्रतिनिधित्वही केलं आहे.
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