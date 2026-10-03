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दसऱ्यापूर्वीच टीम इंडियानं लुटलं विजयी सोनं! पाकिस्तानला धुळ चारत भारतानं जिंकलं 19वं गोल्ड मेडल

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा पराभव करत सुवर्णपदक जिंकलं.

Asian Games 2026 Cricket
दसऱ्यापूर्वीच टीम इंडियानं लुटलं विजयी सोनं (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 1:31 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Cricket : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर आले. या सामन्यात भारतानं 19 धावांनी विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडल जिंकलं आहे. यासह यंदाच्या स्पर्धेतील हे भारताचं 18वं सुवर्णपदक ठरलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं सहा गडी गमावून 211 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानचा संघ धावांपर्यंत मर्यादित राहिला.

भारतीय संघाची प्रभावी फलंदाजी : या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं प्रभावी खेळी केली. प्रथम अभिषेक शर्माकडून आणि नंतर तिलक वर्मानं आक्रमक खेळी केली. अभिषेकनं 28 चेंडूंमध्ये 61 धावा केल्या, तर तिलकनं 22 चेंडूंमध्ये नाबाद 51 धावा केल्या. वैभव सूर्यवंशी अवघ्या 9 चेंडूंमध्ये 15 धावांवर बाद झाला. संजू सॅमसनलाही केवळ दोन धावा करता आल्या. कर्णधार श्रेयसनं 24 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. इशान किशननं 18 चेंडूंमध्ये 20 धावा केल्या. तर शिवम दुबेनं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये 27 धावांची वेगवान खेळी केली.

अय्यरनं केलं नाही हस्तांदोलन : सामना सुरु होण्यापूर्वी, नाणेफेकीच्या वेळी, एका दृश्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. नाणेफेकीनंतर भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणारा भारतीय क्रिकेट संघ बीसीसीआयऐवजी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) अंतर्गत खेळतो. असं असूनही, दहशतवादाच्या निषेधार्थ विरोधी संघाशी हस्तांदोलन न करण्याच्या आपल्या निर्णयावर भारतीय संघ आणि कर्णधार ठाम राहिला.

उपांत्य फेरीत भारतानं श्रीलंकेला 124 धावांनी केलं होतं पराभूत : या वर्षीच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतीय संघानं पुरुष क्रिकेटच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेला 124 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. संघाची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती.

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TAGGED:

GOLD MEDAL IN ASIAN GAMES 2026
क्रिकेटमध्ये सुवर्णपदक
भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅच निकाल
पाकिस्तान भारताविरुद्ध पराभूत
INDIAN CRICKET TEAM WINS GOLD MEDAL

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