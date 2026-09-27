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टीम इंडिया खेळणार थेट उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना; आशियाई खेळात रंगणार क्रिकेटचा थरार

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे.

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आशियाई खेळात रंगणार क्रिकेटचा थरार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 5:00 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात झाली असून, पहिल्या गट टप्प्यातील सामने खेळवण्यात आले आहेत आणि चार संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ 28 सप्टेंबर रोजी उपांत्यपूर्व फेरीत अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळेल. अलीकडेच मायदेशात झालेल्या तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघानं तिन्ही सामने जिंकले होते. हा सामना जिंकून उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. अफगाणिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाची आतापर्यंतची टी-20 आंतरराष्ट्रीय कामगिरी प्रभावी आहे, त्यांनी एकही सामना गमावलेला नाही.

भारतीय संघानं खेळले 12 सामने : भारतीय संघानं अफगाणिस्तानविरुद्ध 12 वेळा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यापैकी 11 सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना रद्द झाला होता. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघ दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. यापूर्वी 2023 च्या सुवर्णपदकाच्या सामन्यात हा सामना झाला होता, जो पावसामुळं रद्द झाला होता आणि भारतीय संघानं क्रमवारीच्या आधारावर सुवर्णपदक जिंकलं होतं. आता, भारतीय संघ आपली जुनी कामगिरी पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करेल, यावेळी पूर्ण ताकदीच्या संघासह.

मंद खेळपट्टीवर वेगानं धावा करणं कठीण : 2026 चे आशियाई खेळ जपानमधील आयची-नागोया इथं आयोजित केले जात आहेत. क्रिकेटचे सामने निशिन कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कवर होत आहेत, जिथं मंद खेळपट्टीवर वेगाने धावा करणं फलंदाजांसाठी आव्हानात्मक ठरलं आहे. आतापर्यंत या मैदानावर 11 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं सहा वेळा, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं चार वेळा विजय मिळवला आहे. शिवाय, येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 116 धावा राहिली आहे.

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TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 IND VS AFG
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 क्रिकेट
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना
आशियाई क्रीडा उपांत्यपूर्व सामना
ASIAN GAMES 2026 CRICKET

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