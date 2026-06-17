धमाकेदार बुधवार! टीम इंडिया एकाच वेळी खेळणार तीन क्रिकेट सामने; कोणाविरुद्ध उतरणार मैदानात?
बुधवार, 17 जून, हा भारतीय क्रिकेटसाठी एक खास दिवस आहे. या दिवशी एकाच वेळी भारतीय संघाचे तीन सामने होणार आहेत.
Published : June 17, 2026 at 10:05 AM IST
Team India Three Matches Today : बुधवार, 17 जून, हा भारतीय क्रिकेटसाठी एक खास दिवस आहे. या दिवशी एकाच वेळी भारतीय संघाचे तीन सामने होणार आहेत. भारताचा वरिष्ठ क्रिकेट संघ, कनिष्ठ क्रिकेट संघ आणि महिला क्रिकेट संघ मैदानात उतरणार आहेत. चाहत्यांना दिवसभर क्रिकेटचा पुरेपूर आनंद मिळणार आहे. भारताव्यतिरिक्त, बुधवारी आणखी दोन सामने खेळले जातील.
🚨 Toss Update from Dambulla 🚨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Afghanistan A have won the toss & will field first against India A.
Updates ▶️ https://t.co/Kg9IWt7M5b#TriNationSeries | #INDAvAFGA pic.twitter.com/WFPvstsWra
भारत 'अ' विरुद्ध अफगाणिस्तान 'अ' सामना : तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारत 'अ' संघ सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. यात भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानच्या 'अ' संघांमध्ये त्रिकोणीय मालिका खेळली जात आहे. बुधवारी, भारत 'अ' संघ अफगाणिस्तान 'अ' संघाशी सामना करेल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु झाला. हा सामना रंगिरी दांबुल्ला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 'मेन इन ब्लू' संघानं आपले शेवटचे दोन्ही सामने गमावले आहेत आणि ते पराभवाची हॅटट्रिक टाळण्याचा प्रयत्न करतील.
Dharamshala ✅— BCCI (@BCCI) June 15, 2026
Hello Lucknow! 👋👋#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YIgOzGTFPz
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दुसरा वनडे सामना : भारताचा वरिष्ठ पुरुष संघ आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सध्या तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. भारतानं धर्मशाळा इथं पहिला वनडे सामना 7 गडी राखून जिंकला. आता, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ मालिका जिंकण्याच्या तयारीत आहे. मालिकेतील दुसरा वनडे सामना बुधवारी लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल.
📍 Leeds— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
The #WomenInBlue are locked in and raring to go ahead of our clash against the Netherlands 👌#TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvNED pic.twitter.com/AM4OyDwkPO
भारतीय महिला संघ नेदरलँड्सविरुद्ध खेळणार : भारतीय संघ बुधवारी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या 10व्या सामन्यात नेदरलँड्सच्या महिला संघाविरुद्ध खेळेल. हा सामना लीड्स येथील हेडिंग्ले स्टेडियमवर खेळला जाईल. पाकिस्तानच्या महिला संघावर दणदणीत विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणारा हरमनप्रीत कौरचा संघ दुसऱ्या विजयाच्या शोधात असेल. हा विश्वचषक सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरु होईल.
आणखी दोन सामने होणार : 17 जून रोजी एकूण पाच सामने नियोजित आहेत. न्यूझीलंडचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील दुसरा कसोटी सामना बुधवारी सुरु होईल. हा सामना लंडनमध्ये खेळला जाईल. याशिवाय, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 17 जून रोजी टी-20 मालिका सुरू होत आहे. यातील पहिला सामना चित्तगॉंग येथील वीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टनंट मतिउर रहमान स्टेडियमवर खेळला जाईल.
हेही वाचा :