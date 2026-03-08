ETV Bharat / sports

T-20 विश्वचषक जिंकताच टीम इंडियानं केले 3 नवे विश्वविक्रम; 'असं' करणारा बनला जगातील पहिला संघ

भारतीय क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा टी-20 क्रिकेटचा विजेता बनला आहे. न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवून भारतीय संघानं आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकला.

Team India Record
T-20 विश्वचषक जिंकताच टीम इंडियानं केले 3 नवे विश्वविक्रम (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:59 PM IST

1 Min Read
अहमदाबाद Team India Record : भारतीय क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा टी-20 क्रिकेटचा विजेता बनला आहे. न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवून भारतीय संघानं आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयासह, टीम इंडियानं तीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केले आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही संघानं कधीही साध्य केले नाही.

टीम इंडियानं सलग दोनदा जिंकला टी-20 विश्वचषक : टीम इंडियानं 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर, टीम इंडियाला यावेळीही विजयाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. मात्र, जगातील इतर कोणत्याही संघानं सलग दोनदा विश्वचषक जिंकला नसल्याबद्दल शंका होत्या. परंतु भारतीय संघाच्या इतर योजना होत्या. भारत आता सलग दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे.

पहिल्यांदाच संघानं घरच्या मैदानावर जिंकलं टी-20 विश्वचषक : या वर्षीचा टी-20 विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत होतं. श्रीलंकेचा संघ आधीच बाहेर पडला होता. मात्र, टीम इंडियानं प्रथम सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं, नंतर सेमीफायनलमध्ये पोहोचलं आणि नंतर अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. यापूर्वी कधीही एकाही संघानं घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकला नव्हता. 2011 मध्ये भारतानं पहिल्यांदाच वनडे विश्वचषक जिंकला. आता, त्यांनी टी-20 मध्येही असंच केलं आहे.

तीन टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ : आतापर्यंत, तीन संघांनी दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकलं होतं. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी दोनदा विजेतेपद जिंकले होते. आता, भारत तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे. 2007 मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा विजेतेपद जिंकलं होतं. त्यानंतर, रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडियानं 2024 मध्ये ट्रॉफी जिंकली. आता, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे.

