विरोधी संघाचे 6 फलंदाज शून्यावर आउट, 45 धावांत खुर्दा! जबरदस्त विजयासह भारत फायनलमध्ये
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेटमधील दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं दणदणीत विजय मिळवला.
Published : October 1, 2026 at 12:44 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेटमधील दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं दणदणीत विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत सात गडी गमावून 169 धावा केल्या. भारतीय संघाकडून इशान किशननं 46 चेंडूंमध्ये 80 धावांची शानदार खेळी केली. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा डाव अवघ्या 45 धावांत संपुष्टात आला. हा सामना 124 धावांनी जिंकत भारतीय संघानं आता अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेटचा अंतिम सामना 3 ऑक्टोबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळवला जाईल.
𝗪 𝗪 𝗪 to finish things off ☝️☝️☝️#TeamIndia strike thrice is as many deliveries to secure a massive win and reach the Gold Medal contest 🥳— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/P4kb2TXIRE
श्रीलंकेचा डाव 45 धावांवर आटोपला : या सामन्यात श्रीलंकेचा संघ 9.5 षटकांत केवळ 45 धावांवर रोखला गेला. नविंदू फर्नांडोनं सर्वाधिक 15 धावा केल्या. त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. कर्णधार साहूलाही केवळ 9 धावाच करता आल्या. संघातील सहा फलंदाज आपलं खातंही उघडण्यात अपयशी ठरले. भारताकडून जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. वॉशिंग्टन सुंदरला एक बळी मिळाला.
जसप्रीत बुमराहनं केला चमत्कार : कठीण खेळपट्टीवर 169 धावा करुन भारतानं अंतिम फेरीच्या दिशेनं आधीच एक मजबूत पाऊल टाकले होते. त्यानंतर फिरकी गोलंदाजीला अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर जसप्रीत बुमराहनं पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले. यानंतर अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदरनं श्रीलंकेच्या संघाचं कंबरडं मोडलं. संघानं अवघ्या दोन धावांत तीन गडी गमावले आणि 18 धावांवर निम्मा संघ तंबूत परतला. 33 धावांत सात गडी गमावल्यानंतर श्रीलंकेचा पराभव निश्चित होता.
A stellar win over Sri Lanka gets India into the final of the Asian Games men's competition 💪— ICC (@ICC) October 1, 2026
📸: @BCCI
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भारतानं केल्या 169 धावा : सामन्यातील प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 169 धावा केल्या. नाणेफेक हरुन प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. अभिषेक शर्मा 3 चेंडूंत केवळ 7 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर संजू सॅमसन फलंदाजीत चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि 9 चेंडूंत 7 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. कर्णधार श्रेयस अय्यरची कामगिरीही निराशाजनक होती, तो 13 धावांवर बाद झाला. मात्र, संघात परतलेल्या वैभव सूर्यवंशीनं उत्कृष्ट फॉर्म दाखवत 21 चेंडूंत 38 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. वैभवनं आपल्या खेळीत 6 चौकार आणि 2 षटकार मारले. तर ईशान 46 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि पाच षटकारांसह 80 धावांवर नाबाद राहिला. श्रीलंकेकडून रत्नायकेनं 4 षटकांत 32 धावा देऊन 2 बळी घेतले.
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