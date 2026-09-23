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20 वर्षात 200 विजय! टीम इंडियानं लिहिला नवा इतिहास; क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच झालं 'असं'

भारतीय क्रिकेट संघानं 22 सप्टेंबर रोजी एका रोमांचक सामन्यात जपानला 2 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासह भारतानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.

1st Team to Win 200 T20Is
टीम इंडिया (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 10:27 AM IST

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मुंबई 1st Team to Win 200 T20Is : भारतीय क्रिकेट संघानं 22 सप्टेंबर रोजी एका रोमांचक सामन्यात जपानला 2 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासह भारतानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. सुपर ओव्हरमधील विजयांसह टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 200 सामने जिंकणारा भारतीय संघ जगातील पहिला संघ ठरला आहे. ही कामगिरी महत्त्वपूर्ण आहे कारण भारतानं हा पराक्रम केवळ 291 सामन्यांमध्ये केला आहे. भारतानं 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला सुरुवात केली होती.

2006 मध्ये भारताचा पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय : भारताच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील विजयांची मालिका 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेवरील विजयानं सुरु झाली. टीम इंडियानं 2017 मध्ये श्रीलंकेला पराभूत करुन आपला 50 वा विजय नोंदवला आणि 2022 मध्ये वेस्ट इंडिजला पराभूत करुन 100 विजयांचा टप्पा गाठला. पुढं, भारतानं 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन आपला 150 वा विजय मिळवला आणि आता, जपानविरुद्धच्या या विशेष विजयासह भारतानं टी-20 क्रिकेटमधील आपला 200 वा विजय पूर्ण केला आहे.

भारतानंतर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने जिंकण्याच्या बाबतीत पाकिस्तान भारतानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्ताननं 299 पैकी 174 सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय संघानं केवळ 291 सामन्यांमध्ये 200 विजय मिळवले आहेत. या यादीत न्यूझीलंड 137 विजयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 131 आणि इंग्लंडनं 130 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकले आहेत. जवळपास 20 वर्षांच्या या प्रवासात, टीम इंडियानं 200 विजयांचा हा जादुई आकडा गाठण्यात यश मिळवलं आहे.

थरारक सामन्यात 200वा विजय : भारताचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील 200 वा विजय अजिबात सोपा नव्हता. पावसामुळं सामना केवळ पाच षटकांचा झाला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं पाच षटकांत केवळ 32 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात जपानला केवळ 30 धावा करता आल्या. अशाप्रकारे, भारतानं हा थरारक सामना केवळ दोन धावांनी जिंकून टी-20 क्रिकेटमध्ये 200 विजयांचा प्रभावी विक्रम आपल्या नावावर केला. भारतीय संघ आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे.

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1ST TEAM TO WIN 200 T20I MATCHES
भारतीय क्रिकेट संघाचा 200वा विजय
200 टी20 सामने जिंकणारा संघ
टी20 सामन्यात जास्त विजय
INDIAN CRICKET TEAM 200 WIN

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