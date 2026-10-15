टीम इंडिया बनली सिक्सर किंग!
टीम इंडियानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एक असा पराक्रम केला आहे, जो यापूर्वी केवळ वेस्ट इंडिजनंच केला आहे.
Published : October 15, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद Team India 2000 Sixes : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे, ज्यातील चौथा सामना 14 ऑक्टोबर रोजी हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेला. टीम इंडियानं हा सामना 24 धावांनी गमावला, त्यामुळं मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सुटली. सामना हरुनही, टीम इंडियानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एक असा पराक्रम केला आहे, जो यापूर्वी केवळ वेस्ट इंडिजनंच केला आहे. भारतीय संघानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांवर वर्चस्व गाजवलं आहे आणि आता 2000 किंवा त्याहून अधिक षटकार मारणारा तो केवळ दुसरा संघ ठरला आहे.
भारतीय संघानं 297 सामन्यांमध्ये केला पराक्रम : भारतीय संघानं आतापर्यंत 297 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यात एकूण 45,713 धावा केल्या आहेत आणि 2010 षटकार मारले आहेत. टीम इंडियाच्या आधी, केवळ वेस्ट इंडिजनंच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 2000 किंवा त्याहून अधिक षटकार मारण्याचा पराक्रम केला होता. त्यांनी आतापर्यंत 259 सामने खेळले असून त्या सामन्यांमध्ये 2026 षटकार मारले आहेत. त्यामुळं, टीम इंडियाला या यादीत अव्वल स्थान मिळवण्याची मोठी संधी आहे. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंड आहे, ज्यांनी आतापर्यंत 267 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून 1585 षटकार मारले आहेत.
🚨Most Sixes in T20I format🚨 2016 - Westindies 𝟮𝟬𝟬𝟭 - 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮* 1585 - Newzealand 1500 - Pakistan 1407 - Southafrica 1406 - England 1400 - Australia 1045 - Srilanka 1014 - Afghanistan 986 - Bangladesh 931 - Zimbabwe....seemore https://t.co/zwRBeObyGi— 𝗩𝗞 𝟭𝟴 (@gurlabhsingh610) October 14, 2026
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे संघ :
- वेस्ट इंडीज - 2026 षटकार
- भारत - 2010 षटकार
- न्यूझीलंड - 1585 षटकार
- पाकिस्तान - 1507 षटकार
- दक्षिण आफ्रिका - 1407 षटकार
4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣FOURS. 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣SIXES.🇮🇳 India's power-hitting prowess in T20l cricket! 🇮🇳 https://t.co/yGfbiSJCuK— The Bharat Army (@thebharatarmy) October 15, 2026
टीम इंडियानं 4000 चौकारांचाही टप्पा गाठला : वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या चौथ्या टी-20 सामन्यात, टीम इंडियानं केवळ 2000 षटकारांचा टप्पाच ओलांडला नाही, तर 4000 चौकारांचा टप्पाही गाठला. भारतीय संघ आता टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 4000 किंवा त्याहून अधिक चौकार मारणारा पहिला संघ ठरला आहे. या यादीत पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी आतापर्यंत टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 3722 चौकार मारले आहेत.
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