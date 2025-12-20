भारतानं मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम; मालिका जिंकून केला ऐतिहासिक रेकॉर्ड
भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाचव्या टी-20 सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला, ज्यामध्ये गोलंदाज आणि फलंदाज दोघांनीही संघासाठी अपवादात्मक कामगिरी केली.
अहमदाबाद Consecutive Bilateral Series Wins : भारतीय क्रिकेट संघानं पाचव्या टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 30 धावांनी पराभव करत मालिका 3-1 अशी जिंकली. हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा यांच्या स्फोटक अर्धशतकांमुळं भारतानं निर्धारित 20 षटकांत 231 धावांचा डोंगर रचला. प्रत्युत्तरात आफ्रिकन संघाला फक्त 201 धावाच करता आल्या. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ गेल्या काही काळापासून असाधारण कामगिरी करत आहे आणि आता त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका जिंकून खास विक्रम केला आहे.
8th CONSECUTIVE BILATERAL SERIES VICTORY FOR INDIA IN T20I. 🤯— Johns. (@CricCrazyJohns) December 19, 2025
- They are coming for the third T20I World Cup. pic.twitter.com/SnhGVE9oMt
भारतीय संघानं मोडला ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम : टी-20 क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा घरच्या मैदानावर सलग नववा द्विपक्षीय मालिका विजय आहे. 2022 ते 2025 पर्यंत भारतानं या सर्व मालिका जिंकल्या आणि ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम मोडला. ऑस्ट्रेलियानं 2006 ते 2010 पर्यंत घरच्या मैदानावर टी-20 क्रिकेटमध्ये सलग आठ द्विपक्षीय मालिका जिंकल्या आहेत. 2019 ते 2022 पर्यंत घरच्या मैदानावर सात द्विपक्षीय टी-20 मालिका जिंकून भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
Most consecutive bilateral series wins at home in men's T20Is:— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 19, 2025
◾ 9* - India, 2022 to 2025*
◾ 8 - Australia, 2006 to 2010
◾ 7 - India, 2019 to 2022 pic.twitter.com/ftTTG5opwt
हार्दिक पांड्यानं झळकावलं दमदार अर्धशतक : भारतीय संघाकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मानं डावाची सुरुवात केली आणि पहिल्या विकेटसाठी त्यांच्या 63 धावांच्या भागीदारीनं मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणाऱ्या तिलक वर्मानंही 73 धावांचं योगदान दिलं. नंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणाऱ्या हार्दिक पांड्यानं स्फोटक फलंदाजी केली. त्यानं 25 चेंडूत पाच चौकार आणि पाच षटकारांसह 63 धावा केल्या. या खेळाडूंनी संघाला एकूण 231 धावांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत केली.
This is India's seventh consecutive bilateral T20I series win since the T20 World Cup 2024. pic.twitter.com/WePocM1Y4O— Vinod Bro (@VinodBro13648) December 19, 2025
वरुण चक्रवर्तीनं घेतले चार बळी : यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून क्विंटन डी कॉकनं 65 धावा केल्या, परंतु उर्वरित फलंदाज चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले आणि संघ 201 धावा करु शकला. वरुण चक्रवर्तीनं चार षटकांत 53 धावा देत चार बळी घेतले. जसप्रीत बुमराहनंही उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, त्यानं चार षटकांत 17 धावा देत दोन बळी घेतले. हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
