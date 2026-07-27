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जादुमणी सिंगचा पाकिस्तानी बॉक्सरविरुद्ध दणदणीत विजय; विजयानंतर म्हणाला...

भारतीय स्टार बॉक्सर जादुमणी सिंगनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानला 5-0 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली.

Jadumani Singh
जादुमणी सिंगचा पाकिस्तानी बॉक्सरविरुद्ध दणदणीत विजय (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 11:06 AM IST

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Jadumani Singh : भारतीय स्टार बॉक्सर जादुमणी सिंगनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानला 5-0 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली. या प्रभावी विजयासह, तिनं 55 किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. जादुमणीनं संपूर्ण सामन्यात आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि आपल्या प्रतिस्पर्धीला सावरण्याची संधी दिली नाही. सामना जिंकल्यानंतर, तिनं आपला विजय कारगिल युद्धातील शहीदांना समर्पित केला. आता, उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना जिंकून भारतासाठी पदक मिळवण्यावर त्याचं लक्ष केंद्रित आहे. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी भारतानं तीन पदकं जिंकली.

पाकिस्तानी बॉक्सर जादुमणीसमोर शरण : भारतीय बॉक्सरनं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आपलं वर्चस्व कायम राखलं. आपल्या उत्कृष्ट बॉक्सिंग, वेगवान हालचाली आणि मजबूत बचावाच्या जोरावर, त्यानं पाकिस्तानी बॉक्सरला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. पाचही पंचांनी एकमतानं भारताच्या बाजूनं निकाल दिला. तीन पंचांनी जादुमणीला 30-27 आणि दोघांनी 29-28 गुणांनी विजेता घोषित केलं. त्यानं यापूर्वी आपल्या सलामीच्या सामन्यात स्कॉटिश बॉक्सर कलनला 5-0 नं पराभूत केलं होतं. सलग दुसऱ्यांदा मिळवलेल्या या प्रभावी 5-0 विजयासह, जादुमानीनं सिद्ध केलं की तो सध्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आहे.

जादुमानीनं विजय कारगिल युद्धातील वीरांना केला समर्पित : हे लक्षात घ्यावं की, 26 जुलै रोजी संपूर्ण देशानं कारगिल विजय दिवस साजरा केला. पाकिस्तानी बॉक्सरला पराभूत केल्यानंतर, जादुमानीनं आपला विजय कारगिल युद्धातील वीरांना समर्पित केला. सामन्यानंतर तो म्हणाला, "मी हा विजय कारगिलच्या वीरांना समर्पित करतो. पाकिस्तानविरुद्ध जिंकल्याचा मला खूप आनंद झाला. मी उपांत्यपूर्व फेरीत आणखी चांगली कामगिरी करुन भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकेन."

उपांत्यपूर्व फेरीत जादुमानीचा सामना कोणाविरुद्ध होणार : जादुमानीचा सामना आता उपांत्यपूर्व फेरीत झांबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. हा सामना 28 जुलै रोजी स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 7:45 वाजता खेळला जाईल. हा सामना जिंकल्यास तो उपांत्य फेरीत पोहोचेल आणि पदकापासून फक्त एक पाऊल दूर असेल. आतापर्यंतच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये जादुमानीनं ज्या आत्मविश्वासानं कामगिरी केली आहे, ते पाहता तो भारतासाठी पदक जिंकू शकतो. भारतीय चाहत्यांनी आता सुवर्णपदकासाठी त्याच्याकडूनच आशा लावून ठेवल्या आहेत.

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TAGGED:

INDIAN BOXER JADUMANI SINGH
CWG 2026
JADUMANI SINGH
VICTORY TO HEROES OF KARGIL
INDIAN BOXER JADUMANI SINGH

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